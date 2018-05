Dzień Matki 2018. W Polsce Dzień Matki przypada zawsze 26 maja. W tym roku data ta wypada w sobotę. Szukacie życzeń, wierszyków, rymowanego na Dzień Matki? Poniżej znajdziecie mnóstwo propozycji.

Dzień Matki 2018: Pamiętajmy o życzeniach

Życzenia na Dzień Matki 2018: piękne, krótkie, wesołe, sms życzenia na Dzień Matki

Dzień Matki 2018: krótkie, piękne, fajne

Życzenia na Dzień Matki

Najpiękniejsze życzenia na Dzień Matki

Życzenia na Dzień Matki 2018: piękne, krótkie, wesołe, sms

Życzenia na Dzień Matki 2018: Ja Ci mamo dziś w podzięce za Twe trudy daję serce

Życzenia na Dzień Matki 2018: sms, piękne wierszyki na Dzień Matki

Życzenia na Dzień Matki 2018: piękne, krótkie, wesołe, sms życzenia na Dzień Matki

Życzenia na Dzień Matki 2018: piękne, krótkie, wesołe, sms życzenia na Dzień Matki

Życzenia na Dzień Matki 2018: piękne, krótkie, wesołe, sms życzenia na Dzień Matki

26 maja obchodzimy Dzień Matki. Pamiętajmy o życzeniach dla naszych mam. Jeśli nie możecie złożyć życzeń osobiście, warto m.in. wysłać kartkę z życzeniami, czy wysłać pięknego sms-a.Potrzebujesz znaleźć wierszyk na kartkę na Dzień Matki? U nas znajdziesz piękne życzenia oraz rymowane wierszyki na Dzień Matki 2018, które można wysłać również za pomocą SMS-a.Mamo, tak bardzo Cię kochami dziękuję Ci za wszystko.Za Twój uśmiech, który ogrzewamnie w różnych chwilach życia,a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.Życzę Tobie, Mamo, szczerzezdrowia, szczęścia i radości.Życzę, by z Twojego sercapłynął zawsze dar miłości.Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,Za to, że dni moje tęczą malujeszdziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!W kalendarzu Święto Matkiz życzeniami śpieszą dziatki.Ja Ci mamo dziś w podzięceza Twe trudy daję sercei przepraszam za me psoty,za wybryki i kłopoty.Z okazji Twego święta, Mamożyczę Ci zdrowia, sił i codziennej radościwraz ze słowami największej wdzięczności.Za wszystkie dla mnie trudy i staraniaskładam Ci dzisiaj podziękowania.Przyjmij Droga Mamood córki twej kwiatki.Niech świat będzie piękny,nie tylko w Dzień Matki.Kochana Mamo!Życzę Ci, żebyś zawsze szczęśliwa była,w radości i szczęściu żyła.Niech o każdej porze i wszędzie,Uśmiech na Twojej twarzy będzie.Kochana Mamo!Niech ten radosny dzieńna zawsze Twe troski odsunie w cień.Niech się śmieje do Ciebie świat,blaskiem szczęśliwych i długich lat!Ile kwiatków w maju,Ile szczęścia w raju,Tyle radości i słodyczyKochający synek życzy.Żyj nam Mamo wiele lat,bo bez Ciebie smutny świat.Bądź szczęśliwa i radosna,niechaj w Twoim sercu zawsze gości wiosna.Uśmiechaj się do świata,on Ci umili Twego życia lata.Kocham Cię Mamo !Mamusiu Kochana!W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.By życie Twe było kwiatami usłane,tak piękne i czyste jak letni poranek.Mamusiu Kochana!W Dniu Twojego Święta, Syn o Tobie pamięta,Przesyła życzenia, a także nadmienia,Że kocha szalenie, Mamusię - Marzenie.Kochana Mamo!Myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć,że zastąpię cię w pracy, gdy tylko dorosnę.Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenie,za twą miłość matczyną, nigdy nie zachwianą,mogę tylko twą szyje otoczyć ramieniemi szepnąć do ucha: dziękuję Ci mamo!Zapytał mnie kolega o moją pierwszą miłość.Odpowiedziałem mu, że mojąpierwszą miłością była moja Mama.Dlatego do Ciebie, Mamo ślę dzisiaj to serce.Zawsze będzie z Tobą.Gdyby Mamy były kwiatami,to byłabyś tym najpiękniejszym w moim bukiecie.Kochana Mamo,kocham Cię tak mocno i zimą,i latem, a zwłaszcza wiosną.W ten piękny dzień składam Ci życzeniaoraz w dalszym życiu powodzenia.***Gdyby Mamy były kwiatami,to byłabyś tym najpiękniejszym w moim bukiecie.***Dziękuję za to wszystko,Czym dobroć jest na ziemi,Że Jesteś najważniejsza,Że tego nikt nie zmieni,Że jeden dzień najpiękniejW mym sercu jaśnieć musi:Dla jednych to Dzień Matki,A dla mnie Dzień Mamusi.***Kochana Mamo!Myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć,że zastąpię cię w pracy, gdy tylko dorosnę.Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenie,za twą miłość matczyną, nigdy nie zachwianą,mogę tylko twą szyje otoczyć ramieniemi szepnąć do ucha: dziękuję Ci mamo!W kalendarzu Święto Matkiz życzeniami śpieszą dziatki.Ja Ci mamo dziś w podzięceza Twe trudy daję sercei przepraszam za me psoty,za wybryki i kłopoty.***Choć serduszko moje małe,Tobie dziś oddaje całe.byś na zawsze pamiętałaI podziękę moją znała.Za to wszystko coś zrobiła,Za to żeś mnie urodziła,I że byłaś mą ostoją,Za to żeś jest matką moją.Ślę życzenia a nie kwiatkiOraz miłość na Dzień Matki.***Zapytał mnie kolega o moją pierwszą miłość.Odpowiedziałem mu, że mojąpierwszą miłością była moja Mama.Dlatego do Ciebie, Mamo ślę dzisiaj to serce.Zawsze będzie z Tobą.***Mamusiu Kochana!W Dniu Twojego Święta, Syn o Tobie pamięta,Przesyła życzenia, a także nadmienia,Że kocha szalenie, Mamusię - Marzenie.***Mamusiu Kochana!W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.By życie Twe było kwiatami usłane,tak piękne i czyste jak letni poranek.***Kocham róże, kocham bratkilecz najbardziej serce Matki.***Żyj nam Mamo wiele lat,bo bez Ciebie smutny świat.Bądź szczęśliwa i radosna,niechaj w Twoim sercu zawsze gości wiosna.Uśmiechaj się do świata,on Ci umili Twego życia lata.Kocham Cię Mamo !***Życzenia na Dzień Matki 2018:Ile kwiatków w maju,Ile szczęścia w raju,Tyle radości i słodyczyKochający synek życzy.***Kochana Mamo!Niech ten radosny dzieńna zawsze Twe troski odsunie w cień.Niech się śmieje do Ciebie świat,blaskiem szczęśliwych i długich lat!***Mamo podaj rękę, niech ją ucałuję.Dziś jest Twoje Święto - serdecznie winszuję.Żyj mi mamo zdrowa, szczęśliwa, wesoła,niech Ci żadna troska nie zasmuci czoła.Niech Ci wszystko wokół radośnie się plecie.Kocham Cię, ach kocham nad wszystko na świecie.***Kochana Mamo!Życzę Ci, żebyś zawsze szczęśliwa była,w radości i szczęściu żyła.Niech o każdej porze i wszędzie,Uśmiech na Twojej twarzy będzie.***Przyjmij Droga Mamood córki twej kwiatki.Niech świat będzie piękny,nie tylko w Dzień Matki.***W ten piękny i radosny dzieńpragnę złożyć Ci, Mamo,najserdeczniejsze życzeniadługich lat w zdrowiu,szczęścia i wszelkiej pomyślności,spełnienia najskrytszych pragnień,samych cudownych chwil w życiui zawsze pociechy ze mnie.***Z okazji Twego święta, Mamożyczę Ci zdrowia, sił i codziennej radościwraz ze słowami największej wdzięczności.Za wszystkie dla mnie trudy i staraniaskładam Ci dzisiaj podziękowania.