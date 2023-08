10 cudownych miejscowości w Polsce. Ich niesamowite historie przyciągają turystów z całego świata

Te miejsca w Polsce słyną z cudów. Poznaj związane z nimi legendy

MonumentApp, czyli polskie zabytki na wyciągnięcie ręki

Aplikację można pobrać za pomocą zeskanowania kodu QR. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków

Ten i inne niesamowite szlaki oraz opisy najwspanialszych obiektów można znaleźć w nowej aplikacji Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków – MonumentApp. Jej użytkownicy mają dostęp nie tylko do opisów wielu zabytków, ale i… mogą być ich współautorami, tworzyć własne plany wycieczek i oznaczać mniej znane zabytki. To świetny sposób na to, by dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi miłośnikami turystyki i historii.