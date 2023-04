10 krajów, które skradły serca internautów. Do tych miejsc najbardziej chcecie wracać. Które oczarowało najwięcej turystów?

Słowenia to mały kraj, ale pełen niezwykłych miejsc. Z Waszych odpowiedzi na nasze pytanie wynika, że najbardziej tęsknicie do pięknego jeziora Bled z kościołem na wyspie – to jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Europie. Chcielibyście także ponownie zwiedzić stolicę kraju, Lublanę, i nadmorskie miasta Piran oraz Koper.

Photo by Maria Clara Cavallini on Unsplash