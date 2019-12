10 mądrych zabawek dla dzieci. Jak z głową obdarować dziecko?

Wybór odpowiedniego prezentu dla dziecka warto wcześniej dobrze przemyśleć – powinien on przede wszystkim sprawić radość dziecku, a do tego mieć walor edukacyjny. Niestety, obecnie na rynku jest tak dużo różnego rodzaju zabawek, że trudno się w tym wszystkim nie pogubić. Przedstawiamy 10. propozycji różnych prezentów, które oprócz tego, że zapewniają rozrywkę na wysokim poziomie, to także wspierają rozwój intelektualny naszej pociechy!

Przy wyborze prezentu dla dziecka warto uważać na dopisek „edukacyjna" przy zabawkach, ponieważ często jest to tylko chwyt marketingowy. Nie należy również zapominać o tym, że część rodziców kupuje tego typu prezenty dla siebie... chcąc np. zrekompensować dziecku brak czasu dla niego. Postawmy sprawę jasno: prezent dla dziecka powinien przede wszystkim sprawić mu radość. Należy przy tym pamiętać, że podarowane dziecku upominki powinny być bardzo dobrej jakości – urwane koło od samochodu czy oderwana noga od lalki mogą sprawić dziecku przykrość, a nawet wpędzić go w poczucie winy. Instrumenty muzyczne Tego typu zestaw zawiera aż 14 różnych instrumentów muzycznych, wykonanych z wysokiej jakości drewna. Dziecko znajdzie w nim: tamburyno, tatkę, dzwoneczki, trójkąt, klekotki, pałeczki rytmiczne, kastaniety i marakasy. Jest to prezent odpowiedni dla dzieci powyżej 3. roku życia. Wbrew pozorom przypadnie on do gustu nie tylko tym umuzykalnionym dzieciom. Takim zestawem instrumentów muzycznych warto się zainteresować, ponieważ muzyka odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka – kształtuje pamięć aktywną, wyobraźnię, spostrzegawczość, a także zaspokaja potrzebę ekspresji. Zabawki muzyczne rozwijają także poczucie rytmu.

Klocki Lego Jest to jeden z najpopularniejszych typów prezentów dla dzieci. Firma Lego sukcesywnie poszerza swoją ofertę o nowe zestawy, coraz bardziej kreatywne i innowacyjne, zestawy klocków. Czy rzeczywiście tego typu prezent jest odpowiedni dla dziecka? Oczywiście, że tak! (pod warunkiem, że dopasujemy odpowiedni zestaw klocków do wieku dziecka i jego zainteresowań). W trakcie zabawy klockami lego dziecko rozwija swoją wyobraźnię i kreatywność, gdyż musi z małych elementów złożyć spójną całość (nie zawsze zgodnie z załączoną instrukcją). Ponadto zabawa klockami jest dobrą okazją do pogłębienia relacji z dzieckiem. Nie bez znaczenia jest również to, że Lego uczy zaangażowania i systematyczności – pokazuje, że jeśli chcemy coś zbudować, to musimy włożyć w to swoją energię i poświecić temu odpowiednio dużo czasu.

Książeczki edukacyjne To pierwsze co nam przychodzi do głowy, jeśli myślimy o edukacyjnych prezentach dla dzieci. Poniekąd jest to słuszny tok rozumowania. Świetną serią książeczek dla dzieci jest seria autorstwa Anny Głowińskiej pt. „Kici kocia". Książeczki te uczą jak odpowiednio zachowywać się w sklepie, co robić ze śmieciami, jak zachować się podczas burzy czy nawet jak sprzątać! Tego typu upominek może być świetnym dodatkiem do właściwego prezentu. Co więcej, możemy go podarować dziecku zamiast słodyczy.

Puzzle i układanki Jest to odpowiedni prezent dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Przy czym warto pamiętać, że zestaw puzzli, a dokładniej liczba ich elementów, powinien być dopasowany do wieku dziecka. W sklepach dostępnych jest wiele zestawów puzzli z różnymi motywami. Jeśli dobrze znamy upodobania dziecka, najlepiej postawić na puzzle z jego ulubionej bajki – wówczas znacznie chętnie będzie je układać. Według opinii psychologów układanie puzzli to forma rozrywki, która zdecydowanie sprzyja rozwojowi dziecka. Uczą one kreatywności, spostrzegawczości, cierpliwości i koncentracji.

Zestaw do grawerowania To prezent odpowiedni dla nieco starszych dzieci (powyżej 5. roku życia). Składa się on z dwóch drewnianych rysików i 16 różnych arkuszy. Tego typu upominek rozwija kreatywność i koncentrację, a do tego może rozbudzić w dziecku pasję. Co ważne, prezent ten ma również praktyczną stronę – dziecko może samodzielnie wygrawerować sobie zakładkę, okładkę na książkę czy też laurkę dla mamy i taty! Jedno jest pewne: zestaw do grawerowania to prezent, który z pewnością obudzi w dziecku ciekawość!

Wypukła malowanka Okazuje się, że era tradycyjnych kolorowanek wkrótce się skończy. Obecnie coraz większą popularność zyskują tzw. kreatywne kolorowanki. Wśród nich można wyróżnić wypukłą malowankę, do której dołączone są: farbki akrylowe, pędzelek i ramka z kartonu. Dużą zaletą tej malowanki jest to, że można ją powtórnie użyć, zmywając ciepłą wodą. Największym walorem tego typu prezentu jest to, że wspomaga on rozwój zdolności manualnych.

Gry zręcznościowe Gry zręcznościowe są odpowiednim prezentem dla dzieci, ponieważ mają one walor edukacyjny – uczą one sprytu, refleksu i logicznego rozumowania. Przykładem gry, która świetnie sprawdzi się na wspólny prezent dla rodzeństwa jest gra zręcznościowa "Operacja". Polega ona na wykonywaniu precyzyjnych zabiegów na ciele pacjenta. Zadaniem dziecka jest wyciąganie, za pomocą pęsety, 12 różnych części ciała pacjenta, np. jabłko Adama, mostek czy łydkę. Gra ta jest odpowiednia dla dzieci powyżej 6. roku życia.

Zestaw kreatywny do eksperymentowania Trudno znaleźć dziecko, które nie lubi eksperymentować – mieszać różnych składników i oczekiwać na to, co się stanie. Z tego powodu nieco starszym dzieciom (powyżej 8. roku życia) można podarować ciekawe eksperymenty świecące w ciemności. Zestaw zawiera 8. różnych eksperymentów – z falą radioaktywną, neonową rurę, świecące niebo. Zaletą tego prezentu jest to, że podczas zabawy dziecko dowiaduje się różnych informacji o otaczającym go świecie.

Długopis kreatywny 3D Jest to prezent odpowiedni zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. Tego typu długopisem można tworzyć trójwymiarowe rysunki, biżuterię, makiety, figury i różnego rodzaju budowle. Co ciekawe, do tego długopisu kreatywnego można ściągnąć darmową aplikację mobilną, w której znajduje się wiele instrukcji. Prezent ten wyzwala kreatywność, uczy skupienia i precyzji, rozwija koordynację ruchową i małą motorykę dziecka.

Lalka Barbie Daisy Z pozoru jest to taka sama lalka jak wszystkie – wobec tego pojawia się pytanie: dlaczego znalazła się w naszym zestawieniu mądrych prezentów dla dzieci? Przede wszystkim dlatego, że wymiary ciała tej lalki są zbliżone do wymiarów ciała przeciętnej kobiety – ma ona lekko zaokrąglone biodra, szersze uda i zdecydowanie nie przypomina swojej poprzedniej wersji. Do lalki Daisy w podróży dołączone są różnego typu akcesoria, w tym: kotek, walizka, gitara na paski, arkusz naklejek i 9. innych akcesoriów podróżnych.

