10 najlepszych aquaparków w Europie na wymarzone wakacje. Polska na pierwszym miejscu nowego rankingu - nasz park pokonał Chorwację i Włochy

Mamy najlepszy aquapark w Europie. Polska zwyciężyła w najnowszym rankingu

Najnowszy ranking 10 najlepszych aquaparków w Europie nie pozostawia wątpliwości – król parków wodnych znajduje się w Polsce.

Nasz park ma ponad 160 tys. recenzji i najwyższą średnią ocen. Które to dokładnie miejsce? Zajrzyjcie do galerii, w której prezentujemy wyniki rankingu, by przekonać się, która polska atrakcja zwyciężyła w najnowszym zestawieniu. Przy okazji zapoznajcie się z pozostałymi 9 najlepszymi parkami wodnymi na kontynencie – to świetne miejsca na rodzinne wakacje, zwłaszcza z dziećmi.

