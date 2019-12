10 najlepszych prezentów dla osób, których nie znosisz

Ci sąsiedzi to NIE skarb. Co im przeszkadza?

Życie w bloku nie jest łatwe. Wśród kilkuset lokatorów jednego budynku zawsze znajdzie się ktoś, kto uprzykrza życie innym sąsiadom. Zawsze też znajdzie się ktoś, kto postanowi zwrócić na to uwagę. Zamiast jednak wybrać się z wizytą do uciążliwego sąsiada, by rozmówić się z nim w...