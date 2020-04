10 najpiękniejszych tras samochodowych w Polsce: wakacyjne inspiracje dla optymistów

Jak będą wyglądały wakacje 2020? Na ten moment trudno to ocenić, jednak zgodnie ze słowami ministra zdrowia nie będą to takie wakacje, jakie mieliśmy do tej pory. W optymistycznym scenariuszu będzie można wybrać się na indywidualną lub rodzinną wycieczkę - i tego się trzymajmy. By nie tracić ducha ani nadziei, przedstawiamy 10 najpiękniejszych tras samochodowych w Polsce. Nawet jeśli z waszych planów ostatecznie nic nie wyjdzie - warto czasem trochę pomarzyć.

Wakacje 2020 a koronawirus Wiele osób zastanawia się jak - i czy w ogóle - planować urlop w sezonie letnim 2020. Wiadomo już, że branża turystyczna ucierpi, i to na całym świecie. Światowa Rada Podróży i Turystyki przewiduje utratę pracy przez 75 milionów osób związanych z branżą. W samej Europie pracę ma stracić 10 milionów ludzi. Rada w pesymistycznym wariancie zakłada, iż branża turystyczna będzie zawieszona nawet do przyszłego roku. Czy to oznacza, że wakacji w tym roku nie będzie? Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapytany o wakacje na antenie radia RMF FM, powiedział: O takich wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć. Możemy zakładać, że w wakacje nie będzie kolonii, nie będzie obozów. Minister dodał także, że nie ma żadnych danych naukowych, które mówią, że epidemia wygaśnie latem. Na świecie, gdzie temperatury są dużo wyższe, niż w Polsce, wirus jest obecny. Z epidemią będziemy borykać się przez rok. Jak w związku z tym będą wyglądały wakacje 2020? Niestety na ten moment trudno ocenić. Z dużą dozą pewności można jednak założyć, że w sezonie letnim będzie obowiązywał zakaz przebywania w większych grupach w miejscach publicznych. Łukasz Szumowski w rozmowie w RMF FM stwierdził, że wakacje będą miały charakter bardziej indywidualny niż zorganizowanych wyjazdów grupowych. Jak zaplanować urlop w związku z pandemią? W związku z brakiem konkretów trudno na ten moment cokolwiek planować, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by puścić wodze fantazji. Przy założeniu optymistycznego scenariusza, zgodnie z którym będzie możliwy indywidualny wyjazd rodzinny, warto przejrzeć najwspanialsze trasy samochodowe w kraju. Jeśli urlopy będą możliwe, to, zgodnie ze słowami ministra, prawdopodobnie w wersji wycieczek na własną rękę - a do tych najbardziej nadaje się najbezpieczniejszy w dobie pandemii środek transportu, czyli samochód. Nie pozostaje nam nic innego, jak myśleć optymistycznie, dlatego warto zainspirować się już teraz do zapierających dech w piersiach podróży. Okazuje się, że nie trzeba ich wcale daleko szukać. Aby zobaczyć nasze propozycje, przejdź do galerii. Zobacz galerię (11 zdjęć) Czytaj także Cuda natury w Polsce - 10 najpiękniejszych miejsc

