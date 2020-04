10 rzeczy, na które nigdy nie masz czasu - lepszego momentu na ich nadrobienie nie będzie

Idzie wiosna, a wraz z nią czas wiosennych porządków. Jeśli uda nam się już z grubsza ogarnąć dom lub mieszkanie, uznajemy to za sukces. A co ze schowkiem w piwnicy lub bałaganem w dokumentach? Sprawy mniej pilne lądują często na dalszym planie. Korzystając jednak ze szczególnej sytuacji związanej z pandemią, warto zabrać się za wszystko to, co rokrocznie odkładamy na później. W najbliższej przyszłości lepszego momentu prawdopodobnie nie będzie, wykorzystaj więc izolację do czegoś pożytecznego.

