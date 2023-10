12 najcudowniejszych wysp na wakacje jesienią i zimą. Wycieczki all inclusive nawet tylko za 1700 zł

Jesień i zima w Polsce mają swój urok, ale pogoda bywa nieprzyjemna. Jeśli chcecie uciec od zimna, wiatru i błota, już teraz powinniście zacząć planować zagraniczne wakacje all inclusive w listopadzie, grudniu czy styczniu. Wyszukaliśmy dla was 12 wysp w Europie i poza nią, pełnych słońca, ciepła, kolorów i atrakcji – to idealne miejsca na wypoczynek jesienią i zimą. Sprawdźcie, gdzie możecie wypocząć w słońcu za rozsądne pieniądze.

Gdzie na wakacje zimą? Te miejsca zachwycą was pogodą, atrakcjami i cenami!

Przedstawiamy 12 rajskich wysp w Europie i poza nią, na których możecie odpocząć jesienią i zimą. Tam pogoda dopisuje, a ceny są przystępne. W którym miejscu wycieczki all inclusive są najtańsze? Przekonajcie się. haveseen, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Jesienna słota sprawia, że wielu turystów zaczyna tęsknić do lata i marzyć o miejscach, gdzie nawet w końcu roku nadal jest ciepło, słonecznie, szumią palmy, a woda w morzu zachęca do relaksu i zabawy. Im wcześniej zaplanujecie zimowe wycieczki, tym korzystniejsze ceny możecie uzyskać. Dlatego już dziś proponujemy wam 12 idealnych kierunków na jesienno-zimowe urlopy. To rajskie wyspy, gdzie nawet jesienią i zimą pogoda dopisuje!

Wyspy ułożyliśmy w kolejności cen wycieczek all inclusive, oferowanych biurach podróży w Polsce, dd najwyższych do najniższych. W ten sposób powstał ranking 12 najpiękniejszych, ale też najtańszych wysp na zimowe wakacje. Przekonajcie się, gdzie odpoczniecie zimą za rozsądne pieniądze! Czytaj też: 15 najtańszych miast na city break w listopadzie 2023. Krótkie wycieczki we dwoje do stolic Europy poniżej 1200 zł. Oferty szybko znikają!

12 wysp na urlop jesienią i zimą. Plażowa nirwana, cuda przyrody, zaskakujące atrakcje

Miejsce 12: Seszele Najlepszy czas: październik-listopad

Średnia temperatura zimą: 29 stopni Celsjusza

Najtańsza wycieczka all inclusive w październiku 2023: 15 566 zł za osobę (19-26 października z biurem Best Reisen)

Najtańsza wycieczka all inclusive w listopadzie 2023: 13 257 zł za osobę (20-28 listopada z biurem Coral Travel)

Seszele, położone daleko od wybrzeży Afryki, przyciągają turystów słońcem i ciepłem. Najlepsze miesiące do odwiedzenia tych wysp po wakacjach to październik i listopad (w listopadzie zaczyna więcej padać, ale nadal jest bardzo ciepło). Seszele oferują turystom piękne plaże, ciekawą architekturę uroczych miast i miasteczek, ale przede wszystkim spektakularna przyrodą, którą możecie oglądać w kilku parkach narodowych i strefach chronionych UNESCO.

Miejsce 11: Malediwy Najlepszy czas na podróż: od grudnia do kwietnia

Średnia temperatura zimą: 28 stopni Celsjusza

Najtańsza wycieczka all inclusive w grudniu 2023: 8364 zł za osobę (14-21 grudnia z biurem Coral Travel)

Najtańsza wycieczka all inclusive w styczniu 2024: 9792 zł za osobę (41-21 grudnia z biurem Coral Travel) Polacy coraz chętniej latają na Malediwy. Może dlatego, że wyspy wyglądają jak żywcem wyjęte z filmu reklamowego biura podróży. Śliczne atole, otoczone plażami z białym piaskiem o konsystencji pudru, luksusowe bungalowy na palach, wznoszące się tuż nad ciepłymi wodami Oceanu Indyjskiego, do tego rafa koralowa i szeroka oferta aktywności i sportów wodnych – to wszystko oferują Malediwy na zimowe wakacje. To prawdziwa plażowa nirwana, choć niestety ceny należą do wyższych na runku ofert all inclusive.

Miejsce 10: Bali

Najlepszy czas: od listopada od kwietnia trwa pora deszczowa, ceny są najniższe

Średnia temperatura zimą: 27 stopni Celsjusza

Najtańsza wycieczka all inclusive w grudniu 2023: 8239 zł za osobę (6-13 grudnia z biurem Exim Tours)

Najtańsza wycieczka all inclusive w styczniu 2024: 8400 zł za osobę (22-30 stycznia z biurem Exim Tours)

Egzotyczna Bali to chyba najsłynniejsza wyspa Indonezji. Możecie się tu poczuć trochę jak na innej planecie, ale jednocześnie jest bezpiecznie, a infrastruktura turystyczna stoi na wysokim poziomie. Na Bali możecie cieszyć się pięknymi plażami, spektakularnymi zabytkami skrytymi w gęstych lasach, pysznym jedzeniem, a także szeroką ofertą relaksu w licznych SPA. Wyspa słynie też ze sceny imprezowej.

Miejsce 9: Mauritius Najlepszy czas: do października do grudnia

Średnia temperatura zimą: 28 stopni Celsjusza

Najtańsza wycieczka all inclusive w listopadzie 2023: 6531 zł za osobę (19-27 listopada z biurem Best Reisen)

Najtańsza wycieczka all inclusive w grudniu 2023: 6526 zł za osobę (4-11 grudnia z biurem Best Reisen)

Mauritius położony na wschód od Madagaskaru to przede wszystkim raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Możecie tu nie tylko plażować w typowy sposób, ale zwiedzać wybrzeże wyspy, szukając pięknych, zacisznych zatoczek, w których może od lat nie było żadnego turysty. Do tego warto wyruszyć na wędrówki po porośniętych lasami wzgórzach i cieszyć się gościnnością tubylców.

Miejsce 8: Phuket, Koh Chang, Koh Samet (Tajlandia) Najlepszy czas: od listopada do marca

Średnia temperatura zimą: 32 stopni Celsjusza

Najtańsza wycieczka all inclusive w listopadzie 2023: 7961 zł za osobę (Phuket, 14-21 listopada z biurem Best Reisen)

Najtańsza wycieczka all inclusive w styczniu 2024: 8909 zł za osobę (Phuket, 24 stycznia-1 lutego z biurem Ecco Holiday) Tajlandia to kolejny pewniak na sezon jesienno-zimowy. Kraj jest bardzo przyjazny turystom, a jego wyspy, zwłaszcza Phuket, to właściwie wielkie kurorty, przystosowane do potrzeb gości. Czekają na was tutaj wszelkiego rodzaju imprezy, piękne plaże, zapierające dech w piersiach widoki i egzotyczna, starożytna kultura, przesiąknięta duchem buddyzmu.

Miejsce 7: Kuba Najlepszy czas: październik-kwiecień

Średnia temperatura zimą: 27 stopni Celsjusza

Najtańsza wycieczka all inclusive w grudniu 2023: 6108 zł za osobę (12-25 grudnia z biurem Coral Travel)

Najtańsza wycieczka all inclusive w styczniu 2024: 6414 zł za osobę (17-26 stycznia z biurem Coral Travel) Unikalna kultura Kuby, wyspy jakby zawieszonej w czasie, przyciąga turystów z całego świata, może z wyjątkiem USA, które krzywo patrzą na każdego, kto przyjeżdża do Hawany. Na Kubie czeka was przede wszystkim rozbudowana scena imprez muzycznych, ciepłe plaże południowego wybrzeża, piękna, zabytkowa architektura Hawany i Trinidadu, wpisana na listę UNESCO. Miłośnicy motoryzacji mogą podziwiać stare amerykańskie auta, nadal utrzymywane na chodzie przez mieszkańców wyspy.

Miejsce 6: Dominikana Najlepszy czas: od grudnia do marca

Średnia temperatura zimą: 26 stopni Celsjusza

Najtańsza wycieczka all inclusive w grudniu 2023: 5880 zł za osobę (Puerto Plata, 9-17 grudnia z biurem Rainbow)

Najtańsza wycieczka all inclusive w styczniu 2024: 6729 zł za osobę (Puerto Plata, 18-26 stycznia z biurem Rainbow)

Zimą na Dominikanie pada mało, za to słońca jest bardzo dużo. Poza plażami, wyspa oferuje piękne zabytki kolonialne, przyrodę i dodatkowe atrakcje, jakich możecie się nie spodziewać, np. jedyną na Karaibach kolejkę linową w Puerto Plata!

Miejsce 5: Zanzibar (Tanzania) Najlepszy czas: listopad-grudzień

Średnia temperatura zimą: 25 stopni Celsjusza

Najtańsza wycieczka all inclusive w listopadzie 2023: 4844 zł za osobę (7-15 listopada z biurem Join UP)

Najtańsza wycieczka all inclusive w grudniu 2023: 5272 zł za osobę (1-9 grudnia z biurem Join UP)

Od września do lutego na Zanzibarze trwa pora sucha. Najlepiej polecieć na wyspę w listopadzie i grudniu, bo potem robi się bardzo gorąco. Lepiej uniknąć największych upałów, by skorzystać z najsłynniejszych atrakcji Zanzibaru – safari po lądzie i morzu w poszukiwaniu zwierząt w ich naturalnym środowisku (np. małp, żółwi). Zanzibar to też raj dla miłośników nurkowania, a także smakoszy, którzy mogą uraczyć się miejscową kuchnią w słynnej restauracji The Rock, położonej na skale pośrodku zatoki – można się tam dostać tylko motorówką!

Miejsce 4: Cypr

Najlepszy czas: od października do listopada, od marca do maja

Średnia temperatura zimą: 22 stopnie Celsjusza

Najtańsza wycieczka all inclusive w listopadzie 2023: 2133 zł za osobę (Pafos, 18-25 listopada z biurem TOP Touristik).

Najtańsza wycieczka all inclusive w marcu 2024: 1860 zł za osobę (Limassol, 1-8 marca z biurem TOP Touristik). Zimą na Cyprze bywa wietrznie, ale nadal jest słonecznie. Pogoda poza sezonem jest uwzględniania w przystępnych cenach wycieczek all inclusive. Zima to dobra pora na wakacje na Cyprze dla osób, które nie przepadają za tłumami i upałami. Można swobodnie zwiedzać słynne zabytki Cypru, nie tłocząc się w kolejkach z innymi turystami. Chyba najlepszym miesiącem na podróż jest marzec, kiedy na całej wyspie zaczynają kwitnąć kwiaty.

Miejsce 3: Wyspy Kanaryjskie – Teneryfa, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, La Palma, La Gomera

Najlepszy czas: cały rok

Średnia temperatura zimą: 22 stopnie Celsjusza

Najtańsza wycieczka all inclusive w grudniu 2023: 2159 zł za osobę (Fuerteventura, 11-19 grudnia z biurem Exim Tours)

Najtańsza wycieczka all inclusive w styczniu 2024: 2496 zł za osobę (5-12 stycznia z biurem Best Reisen)

Wysp Kanaryjskich nikomu nie trzeba przedstawiać – to sprawdzony kierunek na wakacje o każdej porze roku. Nie tylko pogoda jest tu piękna – wulkaniczne wyspy skrywają wiele cudów przyrody, jak gejzery, jaskinie czy całe parki narodowe, przypominające powierzchnię księżyca czy Marsa. Zajrzyjcie np. do naszego przewodnika po Lanzarote, by przekonać się, dlaczego warto odwiedzić tę niesamowitą wyspę.

Miejsce 2: Malta Najlepszy czas: zimą listopad

Średnia temperatura zimą: 16 stopni Celsjusza

Najtańsza wycieczka all inclusive w listopad 2023: 1986 zł za osobę (17-24 listopada z biurem Clck&Go)

Najtańsza wycieczka all inclusive w grudzień 2023: 1738 zł za osobę (3-10 grudnia z biurem Ecco Holiday).

Malta zimą nie jest tak gorąca jak latem, ale nadal za dnia temperatura powietrza sięga tu ok. 20 stopni, a wody nawet 22 stopni. Warunki pogodowe odzwierciedlają atrakcyjne ceny wycieczek all inclusive. Poza tym Malta to nie tylko plaże, ale też wyjątkowe bogactwo zabytków, w tym starożytnych podziemnych i nadziemnych świątyń megalitycznych. Zimą możecie zwiedzać te niesamowite miejsca w spokoju, bez tłoczenia się z innymi turystami.

Miejsce 1: Majorka (Baleary) Najlepszy czas: zimą to listopad-grudzień

Średnia temperatura zimą: 16 stopni Celsjusza

Najtańsza wycieczka all inclusive w listopadzie 2023: 1729 zł za osobę (18-25 listopada z biurem Exim Tours)

Najtańsza wycieczka all inclusive w grudniu 2023: 1770 zł za osobę (4-11 grudnia z biurem Nekera) Noce na Majorce są chłodne zimą, ale dni nadal są przyjemnie ciepłe i słoneczne, do tego stopnia, że turystom zaleca się używanie kremów z filtrem i uważanie na poparzenia słoneczne.

Nawet jeśli będzie wam za zimno na plażowanie, zimowa pogoda na Malcie będzie idealna na wycieczki piesze i rowerowe do najpiękniejszych zakątków wyspy.

Źródła: Conde Nast Traveller, Wakacje.pl Czytaj też: Najlepsze miasta świata na wypoczynek o każdej porze roku. Gdzie warto się wybrać jesienią i zimą 2023? Ten ranking wam podpowie