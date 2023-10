120-letnia próba czasu. Historia niezłomnej drabiny na Orlej Perci w Tatrach

Słynna drabinka została niedawno zastąpiona nową konstrukcją, która jest szersza, dłuższa i wygodniejsza. Zdaniem Tatrzańskiego Parku Narodowego ma być także bezpieczniejsza dla turystów. Przy okazji demontażu starej drabiny, pojawiły się pytania jak długo wisiała ona na tatrzańskiej ścianie. Z naszych badań wynika, że wszystko wskazuje, że to drabina, która została zamontowana na samym początku wytyczenia najtrudniejszego tatrzańskiego szlaku - Orlej Perci.

Poszukiwany ślusarz od zawrotu głowy

Budowa szlaku przypada na początek XX-wieku. Wytyczał go ks. Walenty Gadowski. Duchowny w towarzystwie przewodników przeszedł graniami z Wielkiego Koziego Wierchu do Zawratu w czerwcu 1904 roku zamiarem wytyczenia drugiego etapu Orlej. Ta wyprawa zachęciła go do budowy szlaku bardziej eksponowanymi miejscami – górą, a nie łagodniejszymi obejściami. Jak opisuje inicjatywę jeden z ówczesnych dzienników zniżanie Perci aż do Pustej Dolinki byłoby obecnie bezcelowem marnowaniem grosza.