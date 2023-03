15 najpiękniejszych polskich pałaców. Jakie niespodzianki skrywają? Zaskakujące siedziby królów, magnatów i bajecznie bogatych fabrykantów Emil Hoff

W Polsce znajduje się ok. 2 tys. pałaców. Które z nich są najpiękniejsze? Jakie historie mają do opowiedzenia? Jakie sekrety skrywają? Poznajcie TOP 15 najbardziej niezwykłych polskich pałaców.

W Polsce znajduje się obecnie ok. 2 tys. pałaców. Niektóre są w ruinie, inne starannie odrestaurowano. Jedne pamiętają czasy I Rzeczypospolitej, inne wzniesiono stosunkowo niedawno. Wszystkie są jednak fascynujące i mają do opowiedzenia niezwykle historie – o swoich dawnych mieszkańcach, o miłości, a nawet o ukrytych skarbach. Wybraliśmy dla Was 15 najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych polskich pałaców. Zapraszamy do galerii pełnej pięknych zdjęć i ciekawostek o unikalnych polskich pałacach.