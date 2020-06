Zobacz co trafi do poszczególnych powiatów przeglądając galerię zdjęć. Na tym zdjęciu Rafał Kosowski - radny województwa małopolskiego, Artur Baranowski - dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie i Łukasz Smółka - wicemarszałek Małopolski prezentują listę powiatów, do których trafi dodatkowy sprzęt i środki ochrony.

Sławomir Bromboszcz