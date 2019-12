20 nieśmiertelnych roślin. Nawet ty ich nie zniszczysz!

Nawet jeśli nie masz do czegoś talentu i predyspozycji, nie znaczy to wcale, że musisz się poddać i zaprzestać. W przypadku, w którym nie posiadasz daru do opieki nad roślinami, ale kochasz je z całego serca i uwielbiasz obecność kwiatów w twoim domu, nie możesz zrezygnować z hodowli. Analogicznie - gdy masz talent, ale do uśmiercania kolejnych kwiatów, musisz znaleźć jakieś wyjście. My proponujemy skompletowanie roślin, które w mieszkaniu są niezniszczalne. Nie wymagają skrupulatnej opieki i niesamowitych umiejętności. Są mało wymagające, ale wyglądają pięknie i spełniają swoją rolę. Oto one - zobacz ich zdjęcia.

Rośliny łatwe do utrzymania Z roślinami jest trochę jak z ludźmi. Instrukcja obsługi jednych jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż sposób postępowania z innymi. W przypadku kwiatów należy znaleźć te, które nie stawiają wielkich wymagań opiekunowi. Nie przeszkadza im, gdy kilka dni czekają na wodę. Nie mają pretensji, kiedy stawia się je w miejscu mniej nasłonecznionym. Akceptują towarzystwo dzieci, zwierząt, czy innych roślin. Są bardzo tolerancyjne. NIEŚMIERTELNE ROŚLINY

Akceptują towarzystwo dzieci, zwierząt, czy innych roślin. Są bardzo tolerancyjne. NIEŚMIERTELNE ROŚLINY Najpiękniejsze rośliny doniczkowe Jedną z funkcji, jakie do spełnienia mają w domu rośliny, jest funkcja estetyczna. Wymagamy, by wystrój wnętrza zyskał na obecności elementów zielonych. Innymi słowy - roślina musi się nam podobać i chcemy także, by podobała się tym, którzy nasze skromne progi odwiedzają. Niestety, bywa czasem tak, że piękno kwiatów nie idzie w parze ze stopniem skomplikowania ich utrzymania. Cóż z tego, że zachwyca nas uroda rośliny, skoro przetrwa ona raptem kilka tygodni? Rośliny są jak ludzie, potrzebują miłości, ale i ludzie są jak rośliny, pozbawieni miłości więdną. ~ Krystyna Siesicka Nie wszyscy mają ten dryg Znamy osoby, które bardzo kochają rośliny, posiadają ich pełno w domach, ale niekoniecznie mają do nich szczęście, czy też predyspozycje. Z różnych powodów kwiaty wytrzymują u nich bardzo krótko, a rośliny zbyt szybko przekwitają. Czasem dzieje się tak poprzez niewłaściwe nawyki w podlewaniu i opiekowaniu się zielonymi przyjaciółmi. Bywa jednak i tak, że te roślinne niepowodzenia są zjawiskami nie do wytłumaczenia. Racjonalnych argumentów brakuje i wypada tylko rozłożyć ręce. 20 roślin, których nie uśmiercisz nawet ty W geście sympatii i współczucia wobec tych nieszczęśników, przygotowaliśmy zestawienie 20 roślin, które w mieszkaniu potrafią przetrwać wszystko. Są one doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy w polu domowej uprawy roślin ponoszą same klęski. Rośliny te zostały wytypowane jako świetne pomysły dla tych, którzy mają problem z utrzymaniem kwiatów przy życiu dłużej niż tydzień. Listę przygotował holenderski portal Zelfmaak ideetjes, zajmujący się tematyką domu i ogrodu, zawsze służący poradami dla majsterkowiczów i osób, które lubią zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Nieśmiertelne rośliny Dracena

Bluszcz pospolity

Aloes

Skrzydłokwiat

Starzec Rowleya

Epipremnum złociste

Zielistka Sternberga

Sansewieria gwinejska

Eszeweria

Gasteria

Beukarnea wygięta

Haworsja wąskolistna

Grubosz jajowaty

Lampion chiński

Filodendron

Maranta Leuconeura

Cibora zmienna

Figowiec dębolistny

Figowiec sprężysty

Rozchodnik Morgana