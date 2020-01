200 tys. zł do rozdania w czwartej edycji BO w Krynicy-Zdroju

FLESZ - E-dowód ułatwi Ci życie, możesz go mieć za darmo

Projekty do BO będzie można składać już od poniedziałku 3 lutego. Przyjmowane będą do 17 lutego.

Już po raz czwarty mieszkańcy Krynicy-Zdroju będą mogli zdecydować na co przeznaczyć pieniądze z budżetu gminy. Tym razem w ramach Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania będzie 200 tys. zł. Kwota ta została podzielona na poszczególne osiedla:

Propozycje mogą złożyć mieszkańcy poszczególnych osiedli posiadający czynne prawo wyborcze, czyli ukończone 18 lat. Co ważne, wniosek musi być poparty podpisami co najmniej 10 mieszkańców osiedla, których on dotyczy. Każdy mieszkaniec może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt. Zadanie może mieć charakter lokalny lub ogólnomiejski, a dotyczyć wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów lub wydarzeń o charakterze np. kulturalnym, społecznym, oświatowym, czy sportowym.

Oceny wniosków dokona specjalny zespół. Ich weryfikacja potrwa od 18 do 27 lutego. Dzień później poznamy projekty, które zostaną dopuszczone do głosowanie. To z kolei przeprowadzone zostanie w dniach 1-31 marca. W tym roku nie będzie głosowania internetowego oraz przez specjalne karty. Mieszkańcy będą decydować na na zwoływanych przez przewodniczącego osiedla zebraniach.

Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone najpóźniej 15 maja.