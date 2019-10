By mieć szanse trafić do rankingu 25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie, firma musi zatrudniać przynajmniej 5 tysięcy pracowników na całym świecie i tylko 60 proc. z nich może pracować w kraju, gdzie znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa. Dodatkowo firmy ubiegające się o obecność w rankingu muszą też być laureatem co najmniej 5 krajowych list Najlepszych Miejsc Pracy.