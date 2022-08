3 sierpnia obchodzimy Dzień Arbuza. Zobacz, jakie dania można przygotować z arbuza [PRZEPISY]

Jak wybrać dobrego arbuza?

Wykonanie: Do miski wlać olej i sos sojowy, dodać pokrojony czosnek oraz indyka. Całość wymieszać i odstawić na 10 minut. Po tym czasie zgrillować mięso z obu stron na patelni grillowej lub zwykłej z nieprzywierającą powierzchnią. Na koniec smażenia wlać pozostały płyn z marynaty na patelnię i zagotować go. Umytą sałatkę porwać na mniejsze kawałki, rozłożyć na 2 talerze. Arbuza obrać ze skórki, pokroić go w mniejsze kawałki. Ułożyć na talerzach. Dodać pokrojone mięso, poprzekrawane na pół oliwki, pokrojonego pomidora oraz grzanki. Na koniec całość posypać pokrojoną bazylią i skropić sosem spod mięsa. Podawać od razu.

Deser arbuzowy z pistacjami [PRZEPIS]

Wykonanie

Wycisnąć sok z arbuza – przez sokownik lub za pomocą blendera. Sok zmiksować z cukrem pudrem, cynamonem oraz aromatem waniliowym.

W kilku łyżkach wrzątku rozpuścić żelatynę, mieszając proszek do całkowitego rozpuszczenia.

Sok z arbuza podgrzać na małym ogniu, dodać rozpuszczoną żelatynę i wymieszać całość do połączenia składników. Następnie krem wystudzić i przelać do silikonowych foremek na babeczki lub filiżanek i wstawić do lodówki na minimum 2 godziny. Opakowanie pistacji zalać wrzątkiem i obrać ze skórek, a następnie posiekać.

Stężały deser podawać na ochłodzonym talerzu, delikatnie wyciągając z foremki. Wierzch udekorować pistacjami oraz plasterkiem świeżego arbuza.