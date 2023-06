31 lat temu otwarty został pierwszy McDonald's w Polsce! Tak to wyglądało. Zobaczcie! Redakcja Kraków

31 lat temu - w czerwcu 1992 roku - w Polsce otwarta została pierwsza restauracja McDonald’s, co było wielkim wydarzeniem jak na tamte czasy w naszym kraju. W ciągu pierwszych godzin lokal w Warszawie (w budynku Sezamu) odwiedzyły dziesiątki tysięcy osób. A wstęgę przecinał sam Jacek Kuroń. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak przebiegało to wydarzenie.