40 mln zł na podwyżki wynagrodzeń dla Polskiej Akademii Nauk. Jakie są minimalne zarobki pracowników naukowych w PAN?

W opublikowanym w czwartek wywiadzie prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Marek Konarzewski powiedział, że części instytutów PAN ciągle brakuje pieniędzy nawet na pokrycie swoim pracownikom pensji minimalnej.

Instytuty żyją w permanentnej biedzie - to stan zastany. Powtarzam to w Ministerstwie Edukacji i Nauki za każdym razem, gdy tylko mam okazję. Na razie to, co uzyskujemy, to jest tylko kroplówka, choć otrzymałem przyrzeczenie, że dotrą kolejne środki. - mówił prod. Konarzewski w rozmowie