62. Małopolski Wyścig Górski: Spod Bielan na Przehybę

Prolog i trzy etapy

Województwo Małopolskie patronem

- Mamy grupy zawodowe z wielu krajów - mówi Marek Kosicki, dyrektor MWG. - Taka jest specyfika sportu zawodowego. Ten wyścig ma maksymalną liczbę ekip i zawodników jakie dopuszczają przepisy Międzynarodowej Unii Kolarskiej. W pierwszym MWG, który wystartował spod redakcji „Gazety Krakowskiej”, wystartowało 44 kolarzy z 8 zespołów. Rozwinęliśmy się i to cieszy. Tylko trzem małopolskim kolarzom udało się wygrać ten wyścig. Byli to Antoni Palka, Jerzy Rzepka i Tomasz Marczyński. Obecny wyścig jeśli chodzi o trasę jest podobny do tego sprzed roku i sprzed dwóch lat. Wychodzę z założenia, że jak coś jest dobre, to nie ma co psuć. I wyścig cieszy się szacunkiem w Polsce i poza nią. Było tylu chętnych, że moglibyśmy zrobić ze trzy wyścigi. Dostałem rok temu maila od sędziego międzynarodowego z Japonii z pytaniem, czy może przyjechać na swój koszt? Przyleciał w tamtym roku i w tym znów przyjeżdża.

- Nie ma co lekceważyć prologu, choć to tylko 1,5 km, to on od razu ustawia wyścig. Wygrywają go ci, którzy potem liczą się w wyścigu. W ubiegłym roku Węgier Marton Dina wygrał prolog i cały wyścig, a jego kolega z teamu był liderem przez cały wyścig - mówi dyrektor.

Kosicki stara się uatrakcyjniać wyścig

- Dobrze układa się współpraca z miastami etapowymi i miastami lotnych premii - mówi Kosicki. - Bez ich wsparcia wyścig nie mógłby zaistnieć. W sumie było 56 miast i gmin etapowych we wszystkich edycjach. Znaleźliśmy fajne miejsce na północ od Krakowa – Koszyce. Po raz drugi stąd startujemy. To będzie ciekawy etap z metą na Chełmie. Już po tym etapie będzie widać, kto się będzie liczył. Drugi etap zwykle był „remisowy”, płaski, przeważnie przyjeżdżał na rynek w Nowym Targu cały peleton. Teraz wynalazłem drogę przez Przełęcz Młynne, z 22-procentowym podjazdem, choć tylko przez kilometr. A potem podjeżdżamy na Przełęcz Knurowską. Przypuszczam, że do Nowego Targu nie dojedzie cały peleton. To etap z przewyższeniami blisko 3 tys. metrów. I na koniec czeka nas królewski etap na Przehybę. Sam podjazd to tysiąc metrów różnicy poziomów. Każdego roku jak jest 500 m do mety, to jeszcze nikt nie wie, kto wygra, bo idzie walka na noże, na sekundy.