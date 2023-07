7 zaskakujących ciekawostek o Karkonoszach. Czemu Liczyrzepa liczył rzepy, kiedy wysłano pierwszą pocztówkę z Karpacza i inne historie z gór

Zaskakujące Karkonosze. Góry pełne niespodzianek i tajemnic

Chcielibyście wybrać się w góry, ale odstraszają was tłumy na najpopularniejszych szlakach w Tatrach? Zamiast zatłoczonych Tatr proponujemy Karkonosze – góry pełne pięknych zakątków, które zachwyciły nawet filmowców z Hollywood, a także niezwykłych formacji skalnych, które być może powstały na skutek gniewu tajemniczego pogańskiego bóstwa.

Karkonosze są pełne niespodzianek! Wyszukaliśmy dla was 7 fascynujących faktów i niesamowitych opowieści z gór, które narobią wam smaku na wycieczki po Karkonoszach. Przekonajcie się, czym mogą was zaskoczyć Karkonosze. pytyczech, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Myślicie, że Karkonosze niczym was nie zaskoczą? To błąd – zapraszamy do galerii ciekawych faktów i niesamowitych opowieści o Karkonoszach, które nie tylko was zaskoczą, ale też sprawią, że nabierzecie ochoty do wycieczki po tych niezwykłych górach.