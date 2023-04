A jednak 500 plus wzrośnie i zostanie podniesione do 700 plus? Waloryzacja jest przesądzona? Świadczenie dotyczy 5 mln dzieci w Polsce

Czy 700 plus zastąpi aktualnie obowiązujący program Rodzina 500 plus?

700 plus zamiast 500 plus? Medialne doniesienia na ten temat pojawiają się już od dawna w przestrzeni publicznej w oparciu o wypowiedzi polityków partii rządzącej, które sugerują, że jest to możliwe. Czy Prawo i Sprawiedliwość szykuje nowy program, który miałby być zwaloryzowaną wersją 500 plus? Czy dojdzie do tego jeszcze przed wyborami? Co na to Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej? Jeszcze w zeszłym tygodniu Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej informacje te dementowała.

Decyzja już zapadła? 500 plus może zostać podniesione

Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości miała zapaść decyzja co do podniesienia świadczenia 500 plus do kwoty 700 zł. Miałaby to być odpowiedź na propozycję świadczenia „babciowego”, z którego inicjatywą wyszedł niedawno Donald Tusk. Nowe świadczenie, którego wprowadzenie zaproponował Tusk w zeszłym tygodniu, w czasie spotkania z wyborcami w Częstochowie, miałoby wynosić 1500 zł miesięcznie. Otrzymywałyby je kobiety, które po urlopie macierzyńskim zdecydują się wrócić do pracy. Pieniądze trafiałyby do matek do momentu ukończenia przez dziecko 3. roku życia. – Musimy mieć na najbliższe wybory mocny punkt w polityce społecznej. A że 500 Plus nie było nigdy zmieniane, jego podwyższenie wydaje się naturalnym rozwiązaniem. Decyzja o tym już zapadła – miał przyznać w rozmowie z „GW” jeden z polityków, którego personalia nie zostały ujawnione.

Zdaniem gazety, zgodę na podniesienie świadczenia miał wyrazić już premier Mateusz Morawiecki.

Koszt 500 plus wzrośnie. Świadczenie obejmuje 5 mln dzieci

W wyniku podniesienia 500 plus, według różnych szacunków, roczny koszt świadczenia zwiększyłby się z ponad 40 mld zł do ok. 56 mld zł w skali roku. – Według najnowszych danych rodzice i opiekunowie złożyli 3,1 mln wniosków, co objęło 5 mln dzieci. Jak dotąd przyznaliśmy aż 93,1 proc. świadczeń. Warto podkreślić, że wypłatę świadczeń na nowy okres rozpoczniemy od czerwca, natomiast już teraz większość złożonych wniosków jest załatwiona – przekazała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i będzie trwać aż do 31 maja 2024 r.

500 plus zastąpione przez 800 plus? Minister rodziny wyjaśnia

Według niedawnych nieoficjalnych informacji „Super Expressu”, zapis o waloryzacji 500 plus miałby się znaleźć się w programie wyborczym Zjednoczonej Prawicy.

Krótko po tych doniesieniach w Radiu ZET szefowa MRiPS Marlena Maląg ustosunkowała się do tych doniesień.

– Na ten moment nie pracujemy nad zamianą świadczenia 500+ na 800+ – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej, cytowana przez Polską Agencję Prasową. Zastrzegła, że wsparcie rządu dla rodzin jest kompleksowe i systemowe. – To program Maluch+, który się rozwija, to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czy świadczenia, które dodatkowo dochodzą – wymieniła.

– Musimy zwrócić uwagę na bardzo trudny czas, kiedy toczy się wojna za naszą wschodnią granicą. My wspomagamy wszystkie rodziny – rodziny z małymi dziećmi i seniorów – zapewniła szefowa MRiPS. Jednocześnie zapytana, czy osoby o wysokich dochodach nie powinny otrzymywać 500 plus odpowiedziała, że „to świadczenie jest świadczeniem powszechnym”, czyli niezależnym od dochodów.

Świadczenie 500 plus powinno być wyższe? Tak uważa część polityków

– Waloryzacja 500 plus jest potrzebna i byłaby bardzo dobra. Musi jednak brać pod uwagę możliwości budżetowe państwa. Jeśli będzie to możliwe, to należy podnieść świadczenie do np. 800 zł – powiedział ostatnio Ryszard Czarnecki, europoseł PiS, cytowany przez „Super Express”.

W podobny sposób wypowiedział się inny poseł partii rządzącej. – Chcemy waloryzacji 500 plus. Trzeba to wszystko dokładnie policzyć, aby było w wysokości ok. 800 zł – przyznał Tadeusz Cymański, poseł PiS. Deputowany zaznaczył jednak, że należałoby wprowadzić progi dochodowe. Rządowe wydatki w 2023 r. roku mają wynieść 672,7 mld złotych. Dochody budżetu państwa za ten sam rok oszacowano na 604,7 mld złotych.

Koszt realizacji programu 500 plus w 2023 roku wyniesie ok. 40 mld złotych. Pierwotne założenia szacowały, że wprowadzenie 500 plus przyczyni się do wzrostu liczby urodzeń w najbliższych 10 latach o 278 tys. Liczba rodzących się dzieci wzrastała aż do 2017 r., kiedy ten trend się odwrócił.

Ile w 2023 roku jest warte 500 plus?

Aktualnie świadczenie Rodzina 500 plus jest wypłacane na każde dziecko aż do momentu, gdy ukończy 18. rok życia i stanie się niezależne od dochodów rodziny. Pieniądze te mają za zadanie częściowe pokrycie wydatków przeznaczanych na:

wychowywanie dziecka,

opiekę nad nim,

zaspokojenie jego potrzeb życiowych. Świadczenie wypłacane jest opiekunowi prawnemu dziecka lub osobie, która faktycznie opiekuje się dzieckiem. Taka osoba musi najpierw wystąpić z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka.

500 plus jest realizowane od 1 kwietnia 2016 roku. O tego czasu pieniądze te systematycznie tracą na wartości z powodu inflacji. Ponadto nie są waloryzowane. Dziś za tą samą kwotę można kupić znacznie mniej niż jeszcze w 2016 roku. Według szacunków Business Insider Polska, opartych o dane GUS, realna wartość świadczenia 500 plus mocno spadła przez ostatnie półtora roku. Obecnie ma wynosić dokładnie 343,85 zł. Jak podaje serwis, żeby zachować proporcje względem płacy minimalnej brutto, wysokość świadczenia musiałaby zostać zrewaloryzowana i wzrosnąć do 940 zł. A względem średniej krajowej – do 830 zł.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!