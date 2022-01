Absolwenci tych kierunków mogą być spokojni o pracę w 2022. Co warto studiować w dzisiejszych czasach? Oto lista kierunków

Niewątpliwie tym czego nie warto unikać to rozwoju kompetencji cyfrowych. Warto zrozumieć, że umiejętności te to nie tylko programowanie czy „nadążanie” za nowinkami technologicznymi. Kompetencje cyfrowe oznaczają umiejętność współpracy z technologią, analizę danych, świadomość obecności technologii w życiu codziennym i potencjału z tego wynikającego. Stąd wszelkie kierunki związane z IT, AI (sztuczną inteligencją), inżynierią, przetwarzaniem danych ale też marketingiem osadzonym w digitalu są warte uwagi.