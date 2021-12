Agnieszka Cegielska: „Zioła mają wielką moc”. Sprawdź jej przepis na kapustę smażoną z kuminem i skarbami natury

- Gotujcie z najlepszymi intencjami i przyprawiajcie najpiękniejszymi emocjami − wdzięcznością, miłością i radością. To są przyprawy, które podobnie jak zioła bardzo wspierają układ odpornościowy - podkreśla Agnieszka Cegielska, autorka wydanej niedawno nakładem wydawnictwa Słowne książki kulinarnej „Naturalnie i ziołowo”. Znana propagatorka naturalnego stylu życia opowiada o znaczeniu ziół w kuchni oraz zdradza przepis na kapustę smażoną z kuminem i skarbami natury.

Zawsze naturalnie. Zioła w kuchni Agnieszki Cegielskiej

Agnieszka Cegielska jest znaną prezenterką telewizyjną i propagatorką naturalnego stylu życia. Napisała serię książek kulinarnych „Naturalnie”, a jej kanał „Naturalnie od kuchni” na You Tube cieszy się dużą popularnością. W najnowszej książce „Naturalnie i ziołowo” autorka chce nas rozmiłować w ziołach proponując dania doprawione m. in. miętą, rozmarynem, bazylią, tymiankiem i kolendrą. Dlaczego zioła mają szczególne znaczenie w Pani kuchni? - Kiedy ukończyłam edukację w temacie ziołolecznictwa w Instytucie Medycyny Klasztornej, pomyślałam, że bardzo dużo mówimy w obecnych czasach o wspieraniu odporności, co mnie cieszy. Moim zdaniem warto byłoby, abyśmy w miarę możliwości wspierali się w sposób naturalny. Nasz kraj to miejsce, gdzie ziół mamy pod dostatkiem, tylko czasami o nich zapominamy lub nie mamy świadomości, że możemy w sposób umiejętny wprowadzić je praktycznie do większości naszych potraw. Dzięki tym skarbom natury nasze dania będą smaczniejsze i zdrowsze.

W swojej najnowszej książce "Naturalnie i ziołowo" pokazuję, w jaki sposób po te zioła sięgać od rana do wieczora. Rozpoczynam ją rozdziałem z naparami porannymi, a kończę rozdziałem z ziołami, które warto, abyśmy pili przed snem. Jednocześnie w książce znajdziemy kilkadziesiąt przepisów od śniadań, przez przystawki, zupy, dania główne i desery. Do każdego przepisu zostały użyte zioła. One mają niezwykłą moc.

Dużą część książki stanowią przepisy na ziołowe napoje, zarówno ciepłe i rozgrzewające, jak i przeróżne soki. To ważny element diety? - Pamiętajmy o tym, że każdy poranek powinniśmy w pierwszej kolejności rozpoczynać od nawadniania, które też pomaga oczyszczać organizm. Zanim sięgniemy po kawę, warto w pierwszej kolejności wypić szklankę ciepłej wody, nasza wątroba będzie nam za to bardzo wdzięczna. Zamiast ciepłej wody może to być herbata miętowa, z dzikiej róży, czyśćca leśnego, pokrzywy czy świeżo wyciskany sok, jeżeli dobrze trawimy surowe owoce i nie jest nam po nich zimno. W naszym klimacie zimą jednak zdecydowanie lepiej poranek rozpoczynać od ciepłego napoju, nasz organizm tego nawodnienia bardzo potrzebuje.

Które zioła wspierają naszą odporność i powinny - według Pani - pojawić się w naszej kuchni, szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym?

- Tych skarbów natury jest bardzo dużo, ale też warto je mądrze i z umiarem dawkować. Dzika róża, czarny bez, jeżówka purpurowa, czystek, aronia, wiesiołek - to tylko namiastka tego, co oferuje nam natura. Poświęciłam tym skarbom natury pół tysiąca stron w swoich dwóch pierwszych książkach „Naturalnie”. Naprawdę mamy w czym wybierać, tylko pamiętajmy o nich. Rozpoczyna Pani nową książkę „Naturalnie i ziołowo” słowami: „Rośliny podążają w stronę światła, człowiek w stronę miłości”. Ta myśl towarzyszyła Pani przy tworzeniu tych przepisów? Gotowanie z miłości? - Mało która roślina jest w stanie wyrosnąć, ofiarować nam swoje owoce bez słońca, my z kolei do prawidłowego rozwoju (nie tylko mózgu) potrzebujemy naturalnego paliwa, jakim jest miłość szeroko rozumiana, nie tylko miłość drugiego człowieka do nas, ale też miłość do samego siebie, bo od tego wszystko się rozpoczyna, również proces zdrowienia, jak i dobra potrawa. Na swoich wykładach, warsztatach na moim kanale na YouTube „Naturalnie od kuchni”, kiedy serwuję przepisy, zawsze powtarzam: „Gotujcie z najlepszymi intencjami i przyprawiajcie najpiękniejszymi emocjami − wdzięcznością, miłością i radością”. To są przyprawy, które podobnie jak zioła bardzo wspierają układ odpornościowy.

Poznaj przepis Agnieszki Cegielskiej na kapustę smażoną z kuminem i skarbami natury

Składniki: kapusta kiszona

kumin

rozmaryn

suszone owoce: śliwki, morwa, żurawina, rodzynki

orzechy włoskie

imbir

goździki

masło klarowane

Przygotowanie

Na patelni rozgrzewamy 2 łyżki masła klarowanego, na które wrzucamy 1/2 łyżeczki kuminu, kilka igiełek rozmarynu, 3 goździki, 2–3 plasterki imbiru i kapustę kiszoną. Weganie do smażenia zamiast masła klarowanego mogą użyć oleju kokosowego, który bardzo dobrze smakuje z kapustą kiszoną. W trakcie smażenia do miseczki obok wsypujemy garść śliwek, morwę, żurawinę, rodzynki i zalewamy wszystko ciepłą przegotowaną wodą. Kapustę smażymy, często mieszając i nie używając przykrywki, aby olejki eteryczne powodujące wzdęcia wyparowały. Kiedy kapusta powoli będzie robić się złota, dodajemy bakalie i jeszcze chwilkę razem mieszamy. Podajemy ciepłe. To idealne danie na chłodne jesienne i zimowe dni.[/i]

Ile w tym roku wydamy na święta i jak zamierzamy je spędzić KOMENTARZ