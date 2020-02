Akcja charytatywna na rzecz psów ratowniczych GOPR -„Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” bije kolejny rekord – zebrano 120 000 złotych!

Psy ratownicze GOPR pomagają ratować ludzi i udzielać im pomocy w górach, często w bardzo trudnych, wręcz ekstremalnych dla człowieka warunkach. To właśnie dzięki ich wyjątkowym umiejętnościom, sprawności i ponadprzeciętnie rozwiniętym zmysłom wiele akcji poszukiwawczych kończy się sukcesem. Jednak podnoszenie ich kwalifikacji wymaga stałego ćwiczenia i środków finansowych. Od kliku lat udaje się zapewnić im to wsparcie dzięki zaangażowaniu wielu osób w akcję organizowaną przez Maxi Zoo - „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt”. To dzięki ludziom dobrej woli, którzy zakupili w tym i w latach ubiegłych, symboliczne bransoletki z zawieszką w kształcie psiej łapki, z roku na rok Podkomisja Psów Ratowniczych GOPR może liczyć na coraz bardziej profesjonalne szkolenia i rozwój swoich struktur. W ciągu minionego roku, podkomisja wzbogaciła się o 8 nowych, młodych psów oraz nowych przewodników. Na tę chwilę w podkomisji jest 20 przewodników i 26 psów, to dwukrotnie więcej niż jeszcze 4 lata temu.