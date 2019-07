Akcja #jestemLGBT na Twitterze coraz bardziej popularna. O co chodzi?

Młodzi internauci mają dość wyzwisk i hejtu pod adresem osób nieheteronormatywnych. Postanowili pokazać, że pomimo swojej orientacji, niczym nie różnią się od innych ludzi – robią to od kilku dni na Twitterze, używając hasztagu #jestemLGBT.

„Ustąpiłem ci miejsca w tramwaju”, „spotkasz mnie w osiedlowym sklepie”, „sprzedałem ci bilet do kina”. Młodzi użytkownicy Twittera ujawniają swoją orientację, używając hasztagu #jestem LGBT. To nie tylko pokłosie wydarzeń z białostockiego Marszu Równości 20 lipca, ale także nasilenia homofobicznych nastrojów w społeczeństwie w ostatnim czasie. Marsz Równości w Białymstoku, choć miał miejsce ponad tydzień temu, wciąż jest szeroko komentowany.

Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018

polska sekcja Amnesty International

Oliwia Sierzchała, reprezentantka Polski w akrobatyce sportowej

Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy

Kilkanaście tysięcy wpisów na Twitterze to nie wszystko – posty z hasztagiem #jestemLGBT zaczęły pojawiać się także na Instagramie oraz Facebooku.

Spontaniczna, oddolna akcja internautów odczarowuje stereotypowy wizerunek osób nieheteronormatywnych, pokazując, że są one przede wszystkim zwykłymi ludźmi, których każdego dnia mijamy na ulicach. Czy to coś zmieni? W tym momencie trudno stwierdzić, co wniesie akcja #jestemLGBT, ale jeden hasztag może zmienić świat.