Akcja policji w Małopolsce. Ponad 1400 wykroczeń w jeden dzień

W ciągu tych jednodniowych działań ujawniono ponad 1400 wykroczeń. 1057 z nich dotyczyło nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 327. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni lub torowiska przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych.

Prowadzone działania nie zastąpią rozsądku uczestników ruchu drogowego, dlatego po raz kolejny policjanci apelują o rozwagę, wzajemną życzliwość i przestrzeganie przepisów przez wszystkich użytkowników dróg. Zima to szczególnie niebezpieczna pora roku. Na drogach bardzo często jest ślisko. Zarówno poranki jak i wczesne wieczory są ciemne i widoczność na drodze zwłaszcza pieszego jest bardzo ograniczona. Dlatego aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, należy pamiętać o obowiązku posiadania przez osobę pieszą poruszającą się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od zachowania poszczególnych użytkowników dróg. Pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, przy przekraczaniu jezdni korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób prowadzący do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na drodze, przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym. Bardzo ważne jest, aby kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych zachował szczególną ostrożność, zmniejszył prędkość oraz ustąpił pierwszeństwa pieszemu zarówno wchodzącemu, jak i znajdującemu się na przejściu dla pieszych.