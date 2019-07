Aktywność fizyczna jak lekarstwo

Obecnie społeczeństwo coraz lepiej zdaje sobie sprawę z konsekwencji braku aktywności fizycznej. Najbardziej oczywisty jest spadek ogólnej formy i wydolności organizmu. Brak odpowiedniej dawki ruchu wpływa m.in. na niedotlenienie organizmu, zmniejszenie wrażliwości na insulinę, zmniejszenie wydolności układu krwionośnego, uczucie niepokoju i rozdrażnienia.

Niestety, negatywne konsekwencje braku aktywności fizycznej nie kończą się na powyższym, ale prowadzą o wiele dalej i w efekcie końcowym zabierają nam to, co dla nas najważniejsze – nasze zdrowie.

Długotrwały brak odpowiedniej ilości ruchu może przyczynić się do takich chorób jak:

· nadciśnienie tętnicze,

· choroba serca,

· otyłość,

· osteoporoza,

· udar mózgu,

· depresja,

· rak jelita grubego.

Najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia tych chorób jest podjęcie systematycznej aktywności fizycznej.

Oczywiście, tak jak w przypadku leków z apteki, tak i w przypadku ćwiczeń nie dla każdego to samo jest odpowiednie. Wysiłek fizyczny powinien być dostosowany do obecnych możliwości organizmu. W przypadku posiadania schorzeń należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem aktywności fizycznej. Ważne, aby aktywność fizyczną zaczynać od małych dawek ruchu, a następnie stopniowo zwiększać intensywność ćwiczeń. Przetrenowanie nie dość, że zamiast pozytywnych efektów może przynieść odwrotne skutki dla organizmu, to dodatkowo może zniechęcić do dalszego wysiłku. Dlatego ważniejsza od długości czy intensywności ćwiczeń jest ich systematyczność. Częstotliwość treningów przynajmniej 3-4 razy w tygodniu będzie odpowiednia. Pamiętaj! Lepsze jest 15-20 minut ćwiczeń niż ich brak - a od czegoś trzeba zacząć.

Aktywność fizyczną możemy podejmować wszędzie: w domu, w ogrodzie, w parku lub na siłowni. W przypadku siłowni mamy ten komfort, iż możemy spotkać wykwalifikowaną kadrę, która pomoże w doborze odpowiednich ćwiczeń i maszyn, podpowie, jak właściwie należy wykonywać ćwiczenia. Dodatkowo, uzyskujemy dostęp do profesjonalnych urządzeń. Obecne siłownie są bardzo nowoczesne i wyposażone w klimatyzację, dzięki czemu ćwiczenia są przyjemniejsze. Siłownia to nie tylko miejsce treningu, ale i spotkań ze znajomymi. Dziś siłownie posiadają bardzo rozbudowaną ofertę i nie ograniczają się tylko do ćwiczeń siłowych. Dla przykładu, najnowszy obiekt otworzony w Chełmcu - Fitness Centrum Chełmiec - w swojej ofercie posiada m.in. takie zajęcia grupowe jak:

· Senior 55 + (zajęcia prowadzone przez fizjoterapeutę),

· Dance Kid ( taniec nowoczesny),

· Zajęcia wzmacniające,

· Zajęcia spalające,

· Zajęcia modelujące sylwetkę,

· Zajęcia relaksacyjne – joga.

Dodatkowo można skorzystać z treningów personalnych.