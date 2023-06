Alergolog w Małopolsce za darmo i bez kolejki. W tych poradniach NFZ umówicie się jeszcze w czerwcu Patrycja Dziadosz

Do alergologa bez kolejki. Te małopolskie poradnie, przyjmujące pacjentów w ramach NFZ, mają wolne terminy w czerwcu i lipcu. Kliknij w GALERIĘ >> Fot . Pawel Relikowski / Polskapresse Zobacz galerię (10 zdjęć)

Alergie potrafią dać w kość. Wiosna i lato to dla alergików uczulonych na pyłki roślin naprawdę trudny okres. Kichanie, problemy z oddychaniem, łzawiące oczy – to najczęstsze objawy tzw. alergii wziewnej. Dolegliwości warto skonsultować ze specjalistą. Sprawdziliśmy, gdzie na wizytę do alergologa w Małopolsce można załapać się jeszcze w czerwcu.