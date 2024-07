Ależ spektakl na niebie nad Polską. Nagrali teleskopem deorbitację rakiety Ariane 6 OPRAC.: Piotr Rąpalski

We wtorek wieczorem nocne niebo przecięła jasna smuga, była to rakieta Ariane 6. Grupie pasjonatów kosmosu udało się nagrać to wydarzenie dwoma teleskopami. Jak to wyglądało możecie zobaczyć na wideo! Start rakiety Ariane 6 odbył się 9 lipca z europejskiego kosmodromu w Gujanie Francuskiej. Rakieta wystartowała o godzinie 21, a nieco ponad 2h później (23:04) mogliśmy obserwować działanie silników manewrujących z terytorium Polski. Informacje przekazał nam Zbyszek Zając z Nocnego Nieba.