Alimenciarze i alimenciarki, których szuka policja w Małopolsce [RAPORT LISTOPAD]

Polacy zadłużeni jak nigdy. Bo prawo chroni dłużników?

Już co dziesiąty dorosły Polak ma przeterminowane długi – ich średnia wysokość dobiła do 27,5 tys. złotych. To może zaskakiwać, bo w ostatnich kilku latach dochody zdecydowanej większości polskich rodzin mocno wzrosły, głównie za sprawą znacznych podwyżek wynagrodzeń.