Amazon zwiększa liczbę stałych miejsc pracy do 23 000 i intensywnie inwestuje w rozwój swojej działalności w Polsce

Od 2020 r. Amazon stworzył w Polsce 5 000 miejsc pracy, zwiększając łączną liczbę stałych pracowników do 23 000. Oferuje stanowiska m.in. w działach operacyjnych, inżynieryjnych, finansów, zasobów ludzkich, IT, programowania, zarządzania projektami, obsługi klientów, w centrach logistycznych, Amazon Web Services, Centrum Rozwoju Technologii i biurach. Amazon zapewnia także swoim pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie, bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych, jak i wiele możliwości rozwoju kariery, w tym innowacyjny program „Postaw na Swój Rozwój”, w ramach którego pracownicy centrów logistycznych mogą liczyć na pokrycie kosztów szkoleń zawodowych do 26 tys. zł. Bezpośrednio i pośrednio Amazon tworzy ponad 51 000 miejsc pracy w Polsce. Od 2012 r. Amazon wygenerował w Polsce ponad 12 mld złotych inwestycji. Według szacunków od 2012 r. inwestycje Amazon doprowadziły do wytworzenia ponad 12 mld złotych wartości dodanej w gospodarce.

Warszawa, 8 września 2021 r. – Amazon ogłosił, że od 2020 r. stworzył w Polsce 5 000 nowych miejsc pracy, zwiększając liczbę stałych miejsc pracy w kraju do 23 000. Są to stanowiska dla osób z różnych środowisk, o różnym stopniu wykształcenia, doświadczeniu i kompetencjach – od pracowników poziomu początkowego po specjalistów – zatrudnionych w centrach logistyki na terenie całego kraju, biurach, działach obsługi klienta, a także w Centrum Rozwoju Technologii i Amazon Web Services. Na wszystkich stanowiskach – zarówno w centrach logistyki e-commerce, jak i w biurach korporacyjnych firmy – Amazon oferuje konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów. Zarówno stali, jak i sezonowi pracownicy centrów logistycznych Amazon mogą liczyć na atrakcyjną stawkę godzinową w wysokości od 22,50 zł brutto oraz dodatkową premię miesięczną do 15 proc. za frekwencję indywidualną i produktywność zespołu. Firma oferuje także dodatkowe świadczenia, takie jak prywatna opieka medyczna, darmowy dojazd do pracy na wybranych trasach, ciepłe posiłki za 1 zł (bezpłatne w okresie świątecznym), czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, pracownicy mają dostęp do innowacyjnego programu „Postaw na Swój Rozwój”, w ramach którego mogą uzyskać dofinasowanie na cele edukacyjne. Przez 4 lata Amazon pokrywa nawet 95% kosztów szkoleń zawodowych wybranych przez pracowników, do kwoty 26 000 zł, nie wymagając przy tym podpisywania tzw. umowy lojalnościowej o kształcenie.

Pracę w Amazon wybrałam, kierując się możliwością doskonalenia swoich umiejętności w najciekawszym dla mnie zakresie – pracy z ludźmi, poszerzania wiedzy oraz efektywności wykonywania obowiązków. Ponadto, Amazon oferuje szeroki pakiet benefitów oraz elastyczny czas pracy, co daje możliwość pogodzenia życia zawodowego z prywatnym – mówi Edyta Nowak, która pracuje w Centrum Amazon w Pawlikowicach koło Łodzi i dodaje – To wszystko sprawia, że z przekonaniem polecam pracę w Amazon, szczególnie tym, którzy są ukierunkowani na własny rozwój.

Inwestycje

Ponadto, od 2012 r. Amazon w Polsce wygenerował ponad 12 mld złotych inwestycji. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki kapitałowe (infrastruktura, centra logistyki, biura, centra rozwoju technologii, itd.), jak i wydatki operacyjne (nowe miejsca pracy w Polsce). Wspomniane inwestycje bezpośrednie korzystnie wpływają na lokalną gospodarkę. Według szacunków niezależnej firmy konsultingowej Keystone od 2012 r. inwestycje Amazon doprowadziły do wytworzenia 12 mld złotych wartości dodanej w gospodarce. Oznacza to, że każda złotówka zainwestowana przez Amazon w kraju generowała wartość dodaną w wysokości 0,99 zł. Dzięki tym inwestycjom, Polska stała się dla Amazona jednym z krajów o najwyższym zatrudnieniu utalentowanych pracowników na świecie.

Niezwykle poważnie podchodzimy do kwestii długofalowego rozwoju naszej działalności w Polsce i cieszę się, że nasz zespół powiększył się do 23 000 pracowników. Szczególnie dumny jestem z faktu, że udało nam się stworzyć tak dużo atrakcyjnych miejsc pracy pomimo trwającej pandemii oraz wszystkich związanych z nią wyzwań i że możemy zapewniać stabilne oraz bezpieczne warunki pracy, a przy tym konkurencyjne wynagrodzenie, i atrakcyjne benefity już od pierwszego dnia pracy – mówi Marian Sepesi, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon na obszar Europy Środkowo-Wschodniej. „Nieustannie inwestujemy w Polsce, a kwota ponad 12 mld zł wygenerowanych inwestycji, a także dodatkowe 12 mld złotych wniesione przez nas jako wartość dodana, świadczą o naszym wkładzie w rozwój polskiej gospodarki”. Miejsca pracy utworzone bezpośrednio i pośrednio

Oprócz dużej liczby pracowników zatrudnionych bezpośrednio w Amazon, poczynione inwestycje przyczyniły się do powstania nowych miejsc pracy w łańcuchu dostaw oraz u wielu współpracujących partnerów handlowych. Dzięki oferowanym przez Amazon technologiom i usługom mogli oni zwiększyć sprzedaż i rozwinąć swoją działalność w kraju oraz zagranicą. Według raportu firmy Keystone przedsiębiorstwa należące do łańcucha dostaw Amazon (oferujące m.in. usługi budowlane, transportowe, usługi w zakresie nieruchomości oraz różnego rodzaju usługi profesjonalne) w zeszłym roku przyczyniły się do stworzenia 18 000 miejsc pracy, a współpracujący sprzedawcy – kolejnych 10 000. Oznacza to, że Amazon zapewnia pośrednio i bezpośrednio miejsca pracy dla ponad 51 000 osób na terenie całego kraju.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw

Tylko w 2020 r. Amazon umożliwił rozwój 2 500 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które sprzedają swoje produkty w sklepach Amazon na całym świecie, korzystając także z narzędzi i usług dostępnych w serwisie. MŚP niezmiennie odpowiadają za ponad 50% sprzedaży w sklepach internetowych Amazon. Tylko w 2020 r. wartość eksportu polskich firm sprzedających na Amazon wyniosła ponad 2,2 mld złotych. Ponadto, stworzyły one dodatkowo ponad 10 000 miejsc pracy. W zeszłym roku polskie MŚP sprzedały na Amazon ponad 15 milionów produktów (wzrost z poziomu 10 milionów, w skali rok do roku). Ponad 500 polskich MŚP oferujących swoje towary na Amazon osiągnęło sprzedaż w wysokości ponad 100 tys. euro, a ponad 50 polskich MŚP sprzedaż w wysokości 1 miliona euro po raz pierwszy w 2020 r.

W marcu uruchomiliśmy platformę Amazon.pl i w długoterminowej perspektywie staramy się zapewniać naszym polskim klientom wartościowe doświadczenia zakupowe. Stale inwestujemy w nasze zespoły i zatrudniamy utalentowanych pracowników w Polsce. Co więcej, stworzyliśmy szerokie możliwości biznesowe dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które średnio w 2020 r. sprzedawały ponad 30 produktów na minutę. Jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do ich przyszłego rozwoju, zarówno w polskim serwisie, jak i na skalę międzynarodową – powiedział Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl. Cieszy mnie fakt, że Amazon realizuje kolejne ambitne plany. Inwestuje nie tylko w centra logistyczne, badania i rozwój, ale stawia również na nasze wykwalifikowane kadry. To najlepszy dowód uznania dla naszego kraju i dla zmotywowanych pracowników. W PAIH dbamy o pozyskiwanie nowych zagranicznych inwestycji, ale także o stabilny rozwój inwestorów, którzy już u nas są. Tym bardziej cieszy mnie, że Amazon korzysta również z oferowanych przez nas rozwiązań – jak np. program Poland. Business Harbour – które z kolei pozwalają na przyciąganie do Polski talentów z zagranicy. To tworzy dodatkową korzyść dla polskiej gospodarki i zwiększa kompetencje naszego sektora IT. Staramy się tworzyć jak najlepsze warunki, by zachęcić kapitał zagraniczny do inwestycji w Polsce – mówi Krzysztof Drynda, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Więcej informacji na temat aktualnych ofert pracy w Amazon można znaleźć na stronie: https://www.amazon.jobs/pl/ Aby przekonać się, jak wygląda praca w centrum logistyki e-commerce Amazon, można zapisać się na wirtualną wycieczkę na stronie: pl.amazonfctours.com. Amazon w Polsce

Amazon działa w Polsce od 2014 roku. W 2020 roku Amerykańska Izba Handlowa ogłosiła, że jest też największym amerykańskim pracodawcą i trzecim co do wielkości amerykańskim inwestorem w naszym kraju. Dotychczas firma stworzyła ponad 23 000 stałych miejsc pracy w dziesięciu nowoczesnych centrach logistycznych: w Sadach (pod Poznaniem), Świebodzinie, Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, które dostarcza innowacyjne rozwiązania wspierające produkty i usługi Amazon na całym świecie, w tym rozwiązania głosowe Alexa. Klienci z całej Polski znajdą na stronie Amazon.pl ponad 200 mln produktów w atrakcyjnych cenach, z możliwością szybkiej i wygodnej dostawy.

Od początku pandemii, wszystkie oddziały Amazon przyjęły jako nadrzędny priorytet zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, inwestując w 2020 roku ponad 11,5 miliardów dolarów w realizację tego celu. W kwocie tej znajduje się inwestycja w wysokości ponad 1,2 miliarda dolarów, którą przeznaczono na urządzenia do pomiaru temperatury, maseczki, rękawice, ulepszone procesy czyszczenia i dezynfekcji, testy i więcej. Tylko w Polsce Amazon dostarczył swoim pracownikom ponad 19,5 mln par rękawiczek, ponad 7,2 mln maseczek, 37,1 mln chusteczek dezynfekujących i 141,3 mln opakowań środków do dezynfekcji rąk, a także dokonał ponad 150 istotnych zmian w procesach w celu poprawy bezpieczeństwa. Informacje o Amazon:

Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon dąży do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Amazon jako pierwszy na świecie zaoferował m.in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, program Postaw na Rozwój, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo, Alexa, technologia Just Walk Out, Amazon Studios, Deklaracja Klimatyczna (The Climate Pledge). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź biuro prasowe Amazon i naszego bloga Day One oraz śledź nas na Twitterze @AmazonNewsPL i kanale YouTube.

Sztuczna inteligencja “nie radzi” sobie z hejtem?