Andrzej Duda w Limanowej: Tutaj widać Polskę, aż chce się żyć

Wiesław Janczyk, poseł PiS, który prowadził spotkanie podziękował prezydentowi za przybycie do Limanowej. Podkreślił, że to jedno ze stu miast, które Andrzej Duda odwiedzi podczas swojej kampanii wyborczej. Janczyk chwalił pięć lat wytężonej pracy prezydenta. Podziękował też za wsparcie dla Limanowszczyzny i inwestycji, na które mieszkańcy czekają od lat, jak chociażby linia kolejowa Piekiełko-Podłęże.

Andrzej Duda nie był dłużny i pokusił się o osobiste wyznanie.

- Człowiek tutaj tęskni. Ciągnie go, żeby wrócić, żeby jeszcze raz zobaczyć, żeby odetchnąć tym powietrzem Sądecczyzny, Limanowej. Pojechać do swojego Starego Sącza. Tutaj widać Polskę. I to jest nieprawdopodobne piękno. I to jest coś, że aż chce się żyć - zaczął Andrzej Duda.

Prezydent podziękował wyborcom za wsparcie, wiarę i zaufanie, jakim go obdarzyli pięć lat temu, gdy po raz pierwszy wygrał wybory. Zaznaczył, że wygrał, bo ludzie chcieli zmiany i rozwoju.

- Władza powinna wykonywać tak swoją pracę, żeby zdejmować troski z barków rodziców, żeby pomagać rodzinie, sprawować władze uczciwie i zgodnie z konstytucją, według sprawiedliwego podziału dóbr w państwie - mówił Duda. - Mam ogromną satysfakcję, że jak się zobowiązałem, tak wprowadziłem program prorodzinny jak 500+. Że obniżyłem wiek emerytalny, choć byli tacy, co mówili, że się nie da. Że to szaleństwo.