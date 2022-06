Apetyczne pierogi z jagodami. Zobacz, sprawdzony przepis od autorki bloga Polish your kitchen. Oto smak wakacji na talerzu Anna Daniluk

Pierogi z jagodami to pyszne danie kojarzone z wakacjami. Anna Hurning podpowiada, że jagody można zamienić na truskawki.

Anna Hurning ze Szczecina tworzy blog kulinarny Polish your kitchen. Gromadzi w nim znane i lubiane przepisy kuchni polskiej dla obcokrajowców. W ten sposób promuje polskie potrawy na świecie. Dzięki uprzejmości autorki bloga i książki „Polish your kitchen. My family table” przedstawiamy przepis na pierogi z jagodami.