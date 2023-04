Arboretum Bolestraszyce to idealne miejsce na majowy weekend dla miłośników przyrody

CC BY-SA 4.0 Arboretum Bolestraszyce to niezwykłe miejsce z tysiącami rzadkich drzew i krzewów. Sprawdzamy, jakie atrakcje ma do zaoferowania na majowy weekend.

Arboreta to piękne, zielone enklawy, które pozwalają na chwilę wytchnienia od miejskiego zgiełku i hałasu. W Polsce mamy kilka takich miejsc, z których jednym z ciekawszych jest Arboretum w Bolestraszycach. To piękny teren pełen zadbanych roślin oraz centrum naukowe, które prowadzi badania nad różnymi gatunkami drzew. Przygotowaliśmy informacje dotyczące zwiedzania tego miejsca takie jak aktualny cennik oraz wskazówki dojazdu.

Co to jest arboretum?

Arboretum w Bolestraszycach to niezwykłe miejsce, które warto odwiedzić podczas tegorocznej majówki. To ogromny ogród botaniczny, w którym rośnie wiele gatunków drzew i krzewów. To idealne miejsce na spacer i relaks na łonie natury. Sprawdź ciekawostki o Arboretum Bolestraszyce - idealnym miejscu na majowy weekend dla miłośników przyrody W czasie majówki warto rozważyć wyjazd do Bolestraszyc, aby podziwiać bogactwo roślin, drzew i krzewów oraz poznać ciekawostki związane z przyrodą. Arboretum w Bolestraszycach to wyjątkowe miejsce dla miłośników natury. Na terenie ponad 300 hektarów znajduje się imponująca kolekcja roślin. W arboretum w Bolestraszycach rośnie aż 2200 drzew i krzewów, 1200 roślin zielnych oraz 180 roślin szklarniowych. CC BY-SA 3.0



Pełna nazwa tej ciekawej instytucji to Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach.



Kroton/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne Czym jest arboretum? To inna nazwa na ogród dendrologiczny, zazwyczaj jest to fragment terenu, na którym prowadzone są badania naukowe nad drzewami i krzewami. Często w arboretum prowadzi się również pracę nad ochroną rzadkich gatunków.

Arboretum Bolestraszyce i jego atrakcje

W arboretum znajduje się Muzeum Przyrodnicze, które posiada wiele ciekawych eksponatów związanych z przyrodą. Warto odwiedzić to miejsce, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat różnych gatunków roślin i zwierząt. Muzeum jest świetnym miejscem, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat przyrody.

Arboretum Bolestraszyce oprócz możliwości oglądania roślin i zwiedzania Muzeum Przyrodniczego oferuje sprzedaż sadzonek starych odmian jabłoni. Sadzonki można zakupić w punkcie kasowym przy parkingu, w godzinach otwarcia Arboretum. Możliwe jest również zorganizowanie ogniska dla chętnych. Koszt takiej usługi to 100,00 złotych i konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

W maju arboretum w Bolestraszycach prezentuje się szczególnie pięknie i warto skorzystać z jego atrakcji. Na wiosnę drzewa i krzewy zaczynają kwitnąć, a całe miejsce zamienia się w zielony raj. Spacerując po alejkach, można podziwiać barwne kwiaty i aromatyczne zioła, a także posłuchać śpiewu ptaków, które mają tu swoje schronienie. CC BY-SA 4.0



Obecnie w dworku mieszczą się pracownie naukowe, dydaktyczne oraz Muzeum Przyrodnicze. Ivan Ruggiero/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Arboretum Bolestraszyce godziny otwarcia oraz cennik 2023

Arboretum jest udostępnione do zwiedzania od 15 kwietnia do 31 października 2023 roku. W dniach roboczych od godz. 9:00 do 18:00, w soboty, niedziele i święta od godz. 10:00 do 18:00. Istnieje ryzyko zamknięcia ogrodu ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. CENNIK 2023: Bilet normalny 20,00 zł

Bilet ulgowy 12,00 zł (emeryci, studenci, młodzież szkolna)

Oprowadzanie przewodnik 100,00 zł

Ognisko 100,00 zł

Jak dojechać do Arboretum w Bolestraszycach?

Arboretum znajduje się niedaleko Przemyśla. Najlepiej dojechać tam kierując się na północny wschód po wyjeżdzie z centrum Przemyśla. Należy kierować się do miejscowości Buszkowice, dalej przez Buszkowiczki, dojeżdża się do Bolestraszyc. Odległość, do pokonania, wynosi około 7 kilometrów.

Mapa trasy Przemyśl — Arboretum Bolestraszyce Arboretum w Bolestraszycach jest łatwo dostępne z różnych części Polski, co czyni je idealnym celem wyjazdu na majówkę. Miejsce to oferuje spokój, relaks oraz możliwość poznania ciekawych gatunków roślin i zwierząt. Dla miłośników przyrody to prawdziwy raj na ziemi.

Z pewnością warto zaplanować wizytę w tym miejscu podczas tegorocznej majówki. To nie tylko piękny teren, ale również cenne centrum naukowe, które prowadzi badania nad różnymi gatunkami drzew i krzewów. Arboretum w Bolestraszycach to idealne miejsce na majowy wypoczynek dla całej rodziny. To doskonała okazja, aby spędzić czas na świeżym powietrzu i cieszyć się pięknem natury. Z pewnością pobyt w Arboretum zostanie na długo w pamięci. Zobacz też: Zamek Książ na majówkę i weekend. Czy warto wybrać się tu na wycieczkę?

