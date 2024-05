Archeologiczne odkrycie pod Krakowem. Grób z V wieku, a w nim dwóch chłopców, rówieśników. Badania potwierdziły, że to Hun i Europejczyk

- Pochowanych osobników mogły wiązać stosunki koleżeńskie lub poddańcze, Europejczyk mógł być sługą Huna. Chłopiec pochodzenia azjatyckiego był pochowany w pozycji leżącej na plecach z bogatym wyposażeniem, złotym kolczykiem, żelaznym nożykiem przypiętym dwoma srebrnymi sprzączkami do pasa i naczyniem ceramicznym . Ponadto do grobu włożono fragment żarna ze śladami ostrzenia noża. A żarno jest z piaskowca występującego w okolicy Krzeszowic. W przypadku drugiego, tutejszego chłopca kości noszą ślady gotowania. Co wskazuje, że mógł być transportowany na znaczny dystans i dla spowolnienia rozkładu ciała zanurzono je we wrzącej wodzie. Pochowany został na brzuchu z pokurczonym ciałem, być może transportowano go w jakimś pojemniku, w worku i tak pochowano - wyjaśnia archeolog Jakub M. Niebylski.