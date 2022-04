Aromatyczne szaszłyki z kurczaka w jogurtowej marynacie. Idealne danie na grilla. Możesz przygotować je na majówkę Katarzyna Puczyńska

Szaszłyki z kurczaka to pyszne i proste danie na grilla. Zobacz jak je przygotować.

Przed nami majówka 2022 a z nią wielkie majówkowe grillowanie. Najpopularniejsze potrawy na grilla to karkówka i kiełbasa. Szukasz czegoś lżejszego? Mamy dla ciebie prosty do wykonania przepis na szaszłyki z kurczaka w jogurtowej marynacie. To pyszne, delikatne i aromatyczne danie, które możesz podać np. z sosem czosnkowym i porcją warzyw. Sprawdź i wypróbuj nasz przepis.