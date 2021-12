Artystyczna pizza na polską nutę. Andrea Camastra otwiera nową restaurację w Warszawie

Andrea Camastra otwiera nową restaurację

Czy restauracja Nuta będzie czymś zupełnie nowym, a może będzie podobna do kuchni znanej z Senses? - W pewnym sensie będzie czymś zupełnie nowym, a z drugiej - będzie bardzo podobna do tego, co serwowaliśmy w Senses. Poziom techniczny i precyzja gotowania będą takie same. Jak już raz zaprezentowało się wysoki poziom umiejętności, to chce się go zachować. Nadal będziemy korzystać z laboratorium. To wyrafinowany sposób przygotowywania jedzenia. Zostanę przy tym, ale nowy będzie koncept restauracji. Planujemy nowe, lżejsze menu, więcej kolorów, bardziej w stylu casual. Będzie przypominać skandynawskie podejście do gotowania. W menu znajdzie się też polska kuchnia, z wpływami włoskimi. Jestem Włochem, więc wprowadzę w Nucie kuchnię fusion po polsku.

Co znajdzie się w menu?

- Na razie nie mogę zdradzić menu. Chcę, by goście byli zaskoczeni. Mogę jedynie zdradzić, że będzie to polsko-włoskie połączenie. W menu znajdzie się wiele tradycyjnych, polskich dań, które zostaną stworzone na nowo. Będę się też inspirował staropolskimi przepisami z XVI-XVII wieku, które unowocześnię. Jednak najważniejsze będzie podobieństwo do kuchni serwowanej w Senses, podawanej z artystycznym i nowoczesnym zacięciem, w jednym menu. Nie będę wykluczał żadnej rzemieślniczej techniki gotowania. To one mają największy wpływ na smak potrawy, np. chleba na zakwasie czy panetonne. Te produkty będą u nas na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o technikę, będzie to najwyższy poziom, jak w Senses, bo tam wypracowaliśmy umiejętności. Tego nie chcemy zmieniać. Chcemy natomiast iść z naszym menu o krok do przodu. Wnieść świeże podejście do kuchni, a także większą dostępność menu, by w ten sposób zachęcić gości do odwiedzenia nas.