Atrakcje turystyczne Małopolski na zimę 2022/2023 dla dzieci i nie tylko. Gdzie wybrać się na weekend i jednodniową wycieczkę? Podpowiadamy

Małopolska to jeden z tych regionów, które szczególnie warto odwiedzić w zimę. Ośnieżone stoki Tatr, gorące baseny termalne, zimowy park rozrywki - to tylko kilka z wielu ciekawych miejsc i wydarzeń, które czekają na turystów zimą w Małopolsce. Znajdziecie tu liczne atrakcje dla dzieci, ale także dla dorosłych podróżników. Poniżej zebraliśmy najciekawsze atrakcje na weekend, jednodniową wycieczkę lub dłuższy urlop pod Krakowem zimą 2022/23.

Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie, czyli zima zaczyna się od Św. Mikołaja

Krakowskie Targi Bożonarodzeniowe to idealne miejsce na wycieczkę w okresie świąt Bożego Narodzenia, zwłaszcza z dziećmi. Można je odwiedzać do 1 stycznia 2023. Wizyta na jarmarku świątecznym to przede wszystkim okazja, by spróbować pysznych lokalnych potraw, kupić oryginalne rękodzieło i popatrzeć na występy artystyczne. Krakowskie Targi Bożonarodzeniowe odbywają się na Rynku Głównym (od strony Kościoła Św. Wojciecha). Jarmarki Bożonarodzeniowe to chętnie odwiedzane zimowe atrakcje. Ten krakowski należy do najbardziej znanych jarmarków w Polsce Aneta Zurek/Polska Press

Atrakcje Małopolski dla aktywnych: narty i snowboard w Tatrach

Podczas pobytu w Małopolsce zimą warto choć na jeden dzień wybrać się na któryś z tatrzańskich stoków. Przy sprzyjającej pogodzie zmieniają się one w prawdziwe centra białego szaleństwa.

W Małopolsce do wyboru mamy wiele ośrodków narciarskich, z których najpopularniejsze są te w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej i Krynicy Zdroju. We wszystkich ośrodkach znajdziemy wypożyczalnie sprzętu, szkółki narciarskie oraz bary i restauracje. W Białce poza stokiem można korzystać również ze snowparku. Czytaj też: Dolnośląskie atrakcje na zimę 2022/2023. Narty, łyżwy, trasy spacerowe, tajemnicze podziemia. Pomysły na zimowy weekend pod Wrocławiem

Zimowy weekend na łonie przyrody. Spacery po małopolskich parkach narodowych

Parki narodowe w Małopolsce zachwycają o każdej porze roku, ale niektóre z nich szczególnie pięknie wyglądają właśnie zimą. Na zimowy spacer warto wybrać się np. do Ojcowskiego Parku Narodowego, w którym nawet zimą otwarte są wszystkie szlaki turystyczne (zamknięte są tylko jaskinie Ciemna i Łokietka).

Zimą zachwyca również Tatrzański Park Narodowy - m.in. bajkowa Dolina Kościeliska. Należy pamiętać, że TPN zamyka na cały okres zimowy (1 grudnia - 15 maja) następujące szlaki:

Ogród świateł w Krakowie: wycieczka do magicznej krainy

W Krakowie zimą warto odwiedzić ogród świateł, którego motywem przewodnim w tym roku jest Piotruś Pan. W ogrodzie będzie można zobaczyć m.in. tunel multi-światła, nocny labirynt, ogród zimowy i łąkę świateł, a także pokazy laserowe. Krakowski ogród świateł mieści się w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema (Aleja Pokoju 68). Ceny biletów i godziny otwarcia ogrodu znajdziecie w galerii.

Małopolska z góry. Kolejki gondolowe i wieże widokowe

Ośnieżone szczyty Tatr i Beskidów można podziwiać z kolejki gondolowej. Podczas przejazdu, a później ze szczytu zobaczymy z nowej perspektywy zapierającą dech w piersi panoramę gór, pokryte śniegiem lasy i górskie miasteczka w dolinach. W Małopolsce do wyboru mamy trzy:

kolejka na Kasprowy Wierch - bilet góra/dół normalny: 129 zł, ulgowy: 109 zł,

kolejka na Gubałówkę - bilet góra/dół normalny: 29 zł, ulgowy: 23 zł,

kolejka na Jaworzynę Krynicką - bilet góra/dół+taras widokowy: 57 zł, ulgowy 51 zł. We wsi Wola Krogulecka można wejść na platformę widokową, z której rozpościera się widok na Dolinę Popradu, Radziejową i Beskid Wyspowy. Wejście na taras jest bezpłatne.

Można także odwiedzić "leśne molo" na Miejskiej Górze w Starym Sączu. Odwiedzający mogą spacerować w koronach drzew i podziwiać panoramę gór. Wstęp jest bezpłatny.

Zimowe atrakcje Małopolski dla spragnionych relaksu, czyli gorące baseny termalne i SPA

Zima to idealny moment, by wybrać się na termy. Do wyboru mamy kilka ośrodków, niektóre z nich położone są u podnóża Tatr. W każdym znajdziemy baseny wypełnione gorącą wodą termalną, jacuzzi, sauny i liczne atrakcje dla dzieci. Ciekawą zimową atrakcją jest kąpiel w zewnętrznym basenie z gorącą wodą i widokiem na góry. Cenniki term w Małopolsce zebraliśmy w galerii.

Atrakcja dla miłośników sztuki ludowej: Zalipie w zimowej odsłonie

"Malowana wieś" Zalipie znana jest nie tylko w całej Polsce, ale również na świecie. Zalipie mieści się pod Tarnowem, niecałe dwie godziny od Krakowa. To jedna z najbardziej kolorowych wsi w Polsce - za sprawą domów pomalowanych w kwieciste wzory. Obecnie na terenie wsi znajduje się 20 pomalowanych wiejskich chat. W Zalipiu warto zobaczyć przede wszystkim Dom Malarek, kościół parafialny i Zagrodę Felicji Curyłowej. Zimowe godziny otwarcia i cennik znajdziecie w galerii.

Szopki krakowskie - galeria unikalnych dzieł sztuki

Jedną z najważniejszych świątecznych atrakcji Małopolski są krakowskie szopki. W tym roku odbyła się 80. edycja Konkursu Szopek Krakowskich, w którym szopkarze z całego kraju pokazali swoje wyjątkowe dzieła.

Zwycięską szopkę wyłoniono 4 grudnia 2022. Do 27 lutego 2023 szopki można oglądać na wystawie pokonkursowej w pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35).

Część szopek zostanie też rozmieszczonych w przestrzeni miejskiej - będzie można oglądać je m.in. na placach, w witrynach sklepów, w centrach handlowych, hotelach, restauracjach i parkach na terenie miasta. Spacer śladami szopek krakowskich to pomysł na aktywne spędzenie weekendu. Można je oglądać do 31 stycznia. 6 stycznia 2022 r. można wybrać się na wspólny spacer "Wokół Szopki", podczas którego dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski będzie opowiadał turystom o krakowskiej tradycji. Szopki krakowskie można oglądać na wystawie w Pałacu Krzysztofory od 6 grudnia do 26 lutego. Część szopek została też rozmieszczona w przestrzeni miejskiej Krakowa Aneta Zurek/Polska Press Czytaj też: Latoszyn: nowe uzdrowisko na mapie Polski między Rzeszowem i Tarnowem. Co można tam leczyć? Jakie atrakcje czekają? Cennik, dojazd, noclegi

Podziemne atrakcje Małopolski na zimę. Kopalnie soli w Bochni i Wieliczce

Zarówno kopalnia soli w Bochni, jak i ta w Wieliczce, znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i są jednymi z najważniejszych atrakcji turystycznych Małopolskie. Wycieczka do jednej z tych kopalni to na pewno niezwykła atrakcja dla dzieci, ale nie tylko - podziemne komory i kaplice położone kilkadziesiąt - a niektóre ponad sto - metrów pod ziemią co roku przyciągają do obu kopalni ponad milion turystów rocznie.

Turyści mają do wyboru kilka rodzajów tras, organizowane są też specjalne wydarzenia, np. mikołajkowe. Kopalnie w Bochni i w Wieliczce można zwiedzić w czasie jednodniowej wycieczki, oba miejsca oferują także miejsca noclegowe dla turystów, którzy chcą dłużej cieszyć się unikalnym mikroklimatem.

Ile kosztują zimowe atrakcje Małopolski?

Cenniki i godziny otwarcia wszystkich wymienionych atrakcji w Małopolsce znajdziecie w galerii poniżej.