Atrakcje z listy UNESCO w Polsce. Czy znacie te niesamowite zabytki? Klaudia Światowiec

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to wykaz miejsc o wyjątkowym znaczeniu dla całej ludzkości, nie tylko dla danego kraju. Znajdziemy na niej obiekty historyczne, budowle wznoszone przez człowieka, ale też niepowtarzalne w skali światowej cuda natury. Polskie zabytki UNESCO to aż 16 miejsc. Choć niektóre z nich dobrze znamy, na liście są też takie, które nie należą zazwyczaj do typowych celów turystycznych wycieczek. Sprawdź naszą listę polskich zabytków UNESCO i przekonaj się, czy znasz je wszystkie!