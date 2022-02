Austrotherm z Oświęcimia i Erbet z Nowego Sącza wśród Liderów Polskiego Biznesu. Prestiżowe wyróżnienia dla firm z Małopolski, członków BCC

Prestiżowe Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu i Diamenty do tych Statuetek powędrowały do rąk: Anny Śpiewak, która od lat z wielkimi sukcesami kieruje spółką Austrotherm, a jednocześnie jest od zarania jednym z największych przyjaciół i filarów naszego Forum Przedsiębiorców Małopolski, oraz do Tomasza Ćwikowskiego, prezesa spółki ERBET. Duet laureatów należy do Loży Małopolskiej Business Centre Clubu.

Oświęcimski Austrotherm słynie z produkcji najwyższej klasy styropianu, wyznaczając standardy jakości dla całej branży. Nowosądecki Erbet od 1990 roku specjalizuje się w generalnym wykonawstwie robót budowlanych, od tego czasu zrealizował ponad 300 udanych inwestycji.