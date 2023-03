Auta nawet za połowę ceny! BMW, hyundai, fiat, opel i inne. Licytacje komornicze samochodów w Małopolsce i na Śląsku. Nowe oferty 2.03.2023 Redakcja Kraków

Licytacje samochodów w woj. małopolskim i śląskim odbędą się w najbliższych tygodniach. Zostały one odebrane właścicielom za ich długi. Samochody można wylicytować nawet za połowę ich rynkowej wartości. Pieniądze z ich sprzedaży pokrywają spłatę zobowiązań dłużników, a nabywca może na tym zrobić dobry interes. Zebraliśmy najświeższe oferty. To może być świetna okazja do zakupu auta!