Auta z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego zderzyły się na DK 75. Ucierpieli jadący

Do bardzo groźnego wypadku na drodze krajowej nr 75 doszło zaledwie kilkaset metrów do granicy powiatów nowosądeckiego oraz brzeskiego. Nieopodal odbudowanego zamku Tropsztyn w Wytrzyszczce, na łuku szosy prowadzącej brzegiem Jeziora Czchowskiego, czoło zderzyły się dwa samochody osobowe. Renault megane miał numery rejestracyjne Nowego Sącza (KN), a citroen C5 kombi był z rejestracją powiatu nowosądeckiego (KN). Oznakowania na pojeździe wskazywały, że citroen jest taksówką.

W wyniku czołowego zderzenia obydwa samochody osobowe praktycznie straciły swoje przednie części jakby zespalając się w jeden pojazd. Wraki ustawiły się niemal w poprzek jezdni, a to spowodowało jej zablokowanie.

Alarm o groźnym wypadku na krajówce dotarł o godz. 4.43 do oficera dyżurnego Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Do akcji natychmiast wyruszyły dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Brzesku, które miały do pokonania znaczną odległość. Alarm poderwał do działania także druhów ze znajdujących się bliżej miejsca drogowego nieszczęścia ochotniczych straży Pożarnych w Czchowie i Jurkowie.