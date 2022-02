Aż 250 milionów złotych dla uzdrowisk. Zabiegało o to m.in. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, którego prezesem jest Jan Golba z Muszyny

Podczas piątkowego (18 lutego) spotkania w Kamieniu Pomorskim województwie zachodniopomorskim z udziałem Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w MSWiA oraz Andrzeja Guta-Mostowego, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki poinformowano o dodatkowych środkach dla gmin uzdrowiskowych. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład uruchomił dodatkowy nabór dla gmin uzdrowiskowych.

- Gminy uzdrowiskowe będą mogły przez najbliższe dwa tygodnie składać wnioski na inwestycje na terenach uzdrowiskowych. Każda gmina może złożyć dwa takie wnioski: jeden wniosek do 2 mln zł, drugi do 5 mln zł. Łączna pula tego programu, który jest skierowany właśnie do gmin uzdrowiskowych wyniesie 250 mln zł” – powiedział Paweł Szefernaker podczas konferencji.