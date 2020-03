Aż 86% zarażonych koronawirusem nie wie, że go ma

Zarażamy się od osób, które przechodzą chorobę bezobjawowo

Za rozprzestrzenianie pandemii koronawirusa odpowiadają „utajone” przypadki. Na to wskazuje artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym „Science”. 6 na 7 przypadków zachorowań, które miało miejsce w Chinach, nie zostało wykrytych aż do wprowadzenia zakazu przemieszczania się.

Współautor artykułu, dr Jeffrey Shaman (Uniwersytet Columbia) podkreśla, że to właśnie

"niezdiagnozowane infekcje są przyczyną rozprzestrzeniania się pandemii."

Badacze prześledzili, ile przypadków zostało zarejestrowanych w mieście Wuhan przed i po wprowadzeniu całkowitej kwarantanny. To wtedy dopiero przeprowadzono intensywne testy na obecność wirusa wśród osób, które przebywały w mieście.

Wyniki badań wykazywały, że w znakomitej większości przypadków zarażenia wirusem, badani mieli niewielkie symptomy choroby (które mogły być pomylone z lekką sezonową infekcją albo nawet przeoczone) lub nie mieli ich wcale.