Bajeczne życie najmłodszej sądeckiej milionerki. Ola Nowak króluje na Instagramie i pokazuje luksusowe życie. Jaki ma przepis na sukces? Anna Jaroś

Ola Nowak to gwiazda internetu, po latach funkcjonowaniu w nim ma mocną rzeszę fanów. Sądeczankę śledzi 1,6 mln osób, to troch mniej niż liczba obserwujących chociażby u znanej wszystkim piosenkarki Dody. Aleksandra z Nowego Sącza już kilka lat temu wyprowadziła się do Warszawy. Teraz jest prawdziwą bizneswomen, która dużo podróżuje, pracuje w sieci i kupuje kolejne mieszkania. To chyba najmłodsza sądecka instagramerka-milionerka, o której ciągle jest głośno. Jaki jest jej przepis na sukces?