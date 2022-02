Barbara Wąs ze szpitala Żeromskiego w Krakowie "Położną na medal"

Konkurs wyłania trzy najlepsze położne w Polsce oraz po jednej z każdego województwa. W tegorocznej edycji zgłoszono 611 kandydatur, na które oddano łącznie blisko 10 tys. głosów.

W województwie małopolskim największą popularność zdobyła Barbara Wąs, której położnictwo towarzyszy niemal od dziecka. Pani Barbara od 2009 roku pracuje w szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Zawodowo związana jest także z Niepołomickim Centrum Medycznym w Zabierzowie Bocheńskim jako położna środowiskowo-rodzinna. Prowadzi również prywatną Klinikę Położniczą Barbara Wąs.

- Podchodzę do mojej pracy z wielką pasją. Stawiam na ciągłą edukację i dokształcanie. Wprowadzam do swojej praktyki sprawdzone, nowoczesne rozwiązania. Uwielbiam prowadzić pary w rytmie hipnorodzenia. Pragnę pokazać światu, że taki poród nie musi być niedostępny. Także poród w szpitalu może być cudownym i godnym doświadczeniem. Wyróżnienie w konkursie "Położna na medal" to dla mnie najpiękniejsze podziękowanie za moją pracę. Dziękuję za każdą nominację i każdy głos oddany w konkursie. Jestem szczęśliwa, że moja praca została zauważona i doceniona - mówi Barbara Wąs.