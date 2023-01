Bardzo trudne warunki na małopolskich drogach. Pełno wypadków i kolizji

Czwartek 19 stycznia to bardzo ciężki dzień dla kierowców poruszających się po małopolskich drogach. Zaśnieżone i śliskie drogi nie wybaczają najmniejszych błędów za kółkiem. Co chwilę dochodzi do kolizji i wypadków. Policja i straż pożarna mają pełne ręce roboty. Najgorsza sytuacja panuje w powiatach tatrzańskim, nowotarskim, limanowski i suskim. W wyniku obfitych opadów śniegu całkowicie zablokowana jest DK-28. Wielu kierowców ma problem z podjazdem. Zablokowana jest również zakopianka w miejscowości Rdzawka. Policja eskortuje odśnieżarki. Podobna trudna sytuacja panuje również na innych drogach.

Również w okolicy samego Krakowa warunki drogowe zaczynają się pogarszać. Jak poinformowało MPK, z powodu intensywnych opadów śniegu i trudnych warunków na drodze, linia nr 215 została skrócona do Świątnik, a linia nr 214 skrócona do Grabówki Pętla. Autobusy linii nr 245 pomijają przystanek Chorowice Pętla. W granicach miasta Krakowa wszystkie linie kursują bez zmian. Według prognoz śnieg będzie padać do soboty. Policja apeluje do kierowców, aby odpowiednio przygotowali się do podróży w rejony górskie. Niezbędne są nie tylko zimowe opony, ale także łańcuchy śnieżne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Małopolski ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -1°C.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem dotyczy powiatów: Krakowa

krakowskiego

wielickiego

proszowickiego

miechowskiego

Tarnowa

tarnowskiego

bocheńskiego

brzeskiego

dąbrowskiego

olkuskiego

chrzanowskiego

oświęcimskiego

wadowickiego

Ostrzeżenie I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązuje z kolei w powiatach: myślenickim

suskim

nowotarskim

tatrzańskim

limanowskim

nowosądeckim

Nowym Sączu

gorlickim Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm.

Prognoza pogody

19.01.2023 od 13:30 do 19:30 19.01.2023 (czwartek) Po południu i wieczorem zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu i lokalnie deszczu ze śniegiem. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich i w górach lokalnie o 8 cm. Na północy województwa nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -3°C, na szczytach Tatr około -8°C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, z kierunków północnych.

19.01.2023 od 19:30 do 19:30 20.01.2023 (czwartek/piątek) W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami na południu województwa o 5 cm. Na północy województwa nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -3°C, na szczytach Beskidów od -7°C do -5°C, na szczytach Tatr około -10°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, miejscami słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, początkowo z kierunków północnych, później skręcający na kierunki wschodnie. W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu, miejscami opady deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami na południu województwa o 8 cm. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C, wysoko w Beskidach od -6°C do -4°C, na szczytach Tatr około -9°C. Wiatr słaby, po południu umiarkowany, północny i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, po południu okresami dość silny i porywisty, północny i północno-wschodni; mogący powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

