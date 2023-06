Baseny w Muszynie jak w zagranicznym kurorcie? Leżaki, parasolki, piaszczysta plaża, wodne atrakcje. Ceny 2023, godziny otwarcia

Baseny na Zapopradziu w Muszynie z nowymi atrakcjami

Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie to kompleks rekreacji wodnej z grotami sztucznej fali, jacuzzi, zjeżdżalniami i brodzikiem dla dzieci (z bajkowymi fontannami i aquazorbingiem). Na terenie obiektu jest mini park linowy, tor przeszkód, dmuchane zjeżdżalnie, a także basenu z piłeczkami dla najmłodszych. Obiekt posiada również boisko do siatkówki oraz zewnętrzne stoły do tenisa. W zeszłym roku oferta została poszerzona.