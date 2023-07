Baseny w Muszynie jak w zagranicznym kurorcie? W weekend padł rekord frekwencji. Parkingi w pobliżu kąpieliska przepełnione

Przyjechali na baseny i zabrakło parkingów

To bardzo dużo jak na miasteczko, które liczy ok. 4,5 tys. mieszkańców. Parkingi wyznaczone w pobliżu kąpieliska nie były w stanie pomieścić wszystkich pojazdów. Zdarzało się, że kierowcy zostawiali je w pasie zieleni czy przy ścieżkach rowerowych, a nawet przy prywatnych posesjach.

Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia w sprawie upałów. Wedle ich prognoz temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Baseny na Zapopradziu w Muszynie z nowymi atrakcjami

Inwestycja miasta i gminy uzdrowiskowej ciągle jest ulepszana, tak by trafić w gusta turystów. Baseny z leżakami i parasolkami prezentują się jak w zagranicznym kurorcie.

Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie to kompleks rekreacji wodnej z grotami sztucznej fali, jacuzzi, zjeżdżalniami i brodzikiem dla dzieci (z bajkowymi fontannami i aquazorbingiem). Na terenie obiektu jest mini park linowy, tor przeszkód, dmuchane zjeżdżalnie, a także basenu z piłeczkami dla najmłodszych. Obiekt posiada również boisko do siatkówki oraz zewnętrzne stoły do tenisa. W zeszłym roku oferta została poszerzona.