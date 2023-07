Baseny w Muszynie wakacyjnym strzałem w dziesiątkę, tam ludzie szukają ochłody. Uzdrowisko stawia na wodną rozrywkę, ta podoba się turystom Joanna Mrozek

Oprócz wodnego wypoczynku na basenach w Muszynie odbywa się piania party czy pokazy tańca. To dodatkowa atrakcja dla turystów odwiedzjących znane uzdrowisko Artur Królikowski Zobacz galerię (38 zdjęć)

Upały dają się we znaki, dlatego parki wodne czy baseny pod chmurką są oblegane. Każdy szuka ochłody i wytchnienia. Ten sezon letni jest wyjątkowo dobry dla Muszyny, która znalazła kolejny sposób jak przyciągnąć turystów. Baseny na Zapopradziu nie mogą narzekać na nudę. Mimo, że w rejonie sądeckim są cztery parki wodne, oraz wiele miejsc do wypoczynku nad wodą to uzdrowisko poszło o krok dalej organizując wodne zabawy oraz piana party, która cieszy się powodzeniem.